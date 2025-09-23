ΠΟΥ και ΕΜΑ “αδειάζουν” τον Τραμπ: “Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης από εγκύους – Δεν συνδέεται με τον αυτισμό”

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

«Σύμφωνα με μια φήμη – και δεν ξέρω αν ισχύει – δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», είπε ο Τραμπ. Έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Άμις που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάρτε για παράδειγμα τους Άμις. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύτηκε να προφέρει τη λέξη «ακεταμινοφαίνη» (παρακεταμόλη), δραστική ουσία του σκευάσματος Tylenol που συμβούλευσε τις εγκύους να αποφεύγουν. «Μην το πάρετε», επέμεινε αρκετές φορές, προτρέποντας τις γυναίκες να σφίξουν τα δόντια και να κάνουν υπομονή, χωρίς να αναφερθεί σε εναλλακτικές για την ανακούφιση του πόνου ή του πυρετού κατά την εγκυμοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στρεφόμενος προς τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό αντιεμβολιαστή, συμπλήρωσε: «Ο Μπόμπι θέλει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Εγώ δεν είμαι τόσο προσεκτικός».

Εξηγώντας πως λέει αυτό που αισθάνεται, επανέλαβε για άλλη μια φορά την ανησυχία του σχετικά με το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) και τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικοί αντέδρασαν με σκεπτικισμό στους ισχυρισμούς Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους «τρομοκρατία του φόβου» που στιγματίζει άδικα τους γονείς παιδιών με αυτισμό.

Η Άλισον Σίνγκερ, πρόεδρος και ιδρύτρια του Autism Science Foundation, μίλησε για «ανυπόστατους ισχυρισμούς χωρίς επιστημονική βάση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τόνισε ότι οι μελέτες που εξετάζουν πιθανή σχέση της παρακεταμόλης με τον αυτισμό είναι «ελάχιστες, αντικρουόμενες και ασυνεπείς», και προειδοποίησε ότι τέτοιες δηλώσεις υπονομεύουν τη δημόσια υγεία.

Αναρωτήθηκε επίσης για το timing της ανακοίνωσης, αφού «δεν παρουσιάστηκαν νέα δεδομένα, μελέτες ή επιστημονικές εισηγήσεις».

Με τη σειρά τους και οι μεγαλύτερες ιατρικές ενώσεις στις ΗΠΑ, όπως το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG) και η Εταιρεία Ιατρικής Μητέρας-Εμβρύου (SMFM), έσπευσαν να διαψεύσουν τις δηλώσεις, τονίζοντας ότι η παρακεταμόλη παραμένει το ασφαλέστερο αναλγητικό κατά την κύηση.

«Οι ισχυρισμοί ότι η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό δεν ανησυχούν απλώς ιδιαίτερα τους κλινικούς γιατρούς, αλλά είναι και ανεύθυνοι, αν σκεφτεί κανείς το βλαβερό και συγκεχυμένο μήνυμα που στέλνουν σε εγκύους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να χρειάζονται αυτό το ωφέλιμο φάρμακο κατά την εγκυμοσύνη», ανέφερε σε δήλωσή του σύμφωνα με τον Guardian, ο Στίβεν Φλάισμαν, πρόεδρος του ACOG.