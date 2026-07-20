Οι 10 “χρυσές” οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να προστατευτείτε από τον καύσωνα (βίντεο)

Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο αυτές τις μέρες και τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού να είναι αισθητός σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει 10 απλές οδηγίες για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως τονίζεται, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ηλικιωμένοι και παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού:

Οι 10 οδηγίες για τον καύσωνα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τον καύσωνα:

· Παραμείνετε σε σκιερό μέρος

· Κρατήστε το σπίτι δροσερό

· Μείνετε ενυδατωμένοι

· Τραφείτε σωστά και επαρκώς

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

· Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες

· Ντυθείτε ανάλαφρα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

· Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις

· Μην καταναλώνετε αλκοόλ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

· Φροντίστε τα κατοικίδιά σας

· Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, προτείνει χρήσιμες οδηγίες για την προστασία των κατοικίδιων από τις υψηλές θερμοκρασίες: