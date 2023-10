Ο ΠΟΥ πήρε θέση για το συμβάν και καταδικάζει τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Tedros Adhanom Ghebreyesus καταδίκασε τη φονική επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα.

.@WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in north Gaza.



Early reports indicate hundreds of deaths and injuries.



We call for the immediate protection of civilians and health care, and for the evacuation orders to be reversed.#NotATarget