Δυο υπηρεσίες, που προέκυψαν από τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και του ΗΔΥΚΑ (την συνεποπτεία του την έχουν τα δύο υπουργεία από την περασμένη Τετάρτη), ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού και ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη, προάγουν, με κάθε επισημότητα πλέον, την ψηφιακή υγειονομική φροντίδα στην Ελλάδα.

Στη διάθεση των πολιτών βρίσκονται εργαλεία που δεν αντικατοπτρίζουν απλώς την πρόοδο στην τεχνολογία, αλλά ενισχύουν την αυτοδιαχείριση της υγείας τους και παρέχουν στους επαγγελματίες του τομέα υγείας τις πληροφορίες που χρειάζονται για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά… Μέσα σε επτά ημέρες, ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη, «MyHealth Agent», είχε περισσότερους από 13.300 μοναδικούς χρήστες που εκκίνησαν συνολικά 17.516 διακριτές συνομιλίες. Οι χρήστες απάντησαν σε 20.605 μηνύματα, ποσοστά που υποδεικνύουν την υψηλή αλληλεπίδραση και το ενδιαφέρον των πολιτών για την ψηφιακή υγειονομική υποστήριξη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 21,79% των μηνυμάτων αφορούσε τα αποτελέσματα εξετάσεων, ενώ το 19,89% σχετίζονταν με διαγνώσεις και συνταγές. Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα για παραπεμπτικά (16,37%), ραντεβού (7,04%) και πιστοποιητικά (7,04%), υποδηλώνοντας την ποικιλία των υπηρεσιών που προσφέρει ο «MyHealth Agent». Το υπόλοιπο 12,58% των μηνυμάτων περιλάμβανε γενικές ερωτήσεις, με τις κατηγορίες εμβολιασμού (5,55%), προφίλ (4,87%) και χειρουργικών διαδικασιών (3,11%) να καλύπτουν και τις υπόλοιπες ανάγκες. Ένα ποσοστό 12,58% αφορούσε σε μηνύματα που δεν αφορούσαν στις ανωτέρω ενότητες.

Αντίστοιχα, ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, που υποστηρίζει τους επαγγελματίες υγείας με άμεσες και ολοκληρωμένες πληροφορίες από τον φάκελο του ασθενούς, χρησιμοποιήθηκε από 791 χρήστες ιατρούς με 4.336 συνομιλίες και ερωτήματα κατά τη διάρκεια των πρώτων 50 ημερών λειτουργίας του (μέσος όρος ερωτημάτων ανά ημέρα 86,72). Με ποσοστό 100% στην απόκριση των ερωτημάτων, ο ψηφιακός βοηθός αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του, βοηθώντας τους γιατρούς να εξοικονομήσουν χρόνο και να βελτιώσουν τον συντονισμό της φροντίδας.

«Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία έχει περάσει πλέον από τη θεωρία στην πράξη, θέτοντας στο επίκεντρο τον πολίτη με τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας Πολίτη στο myHealth App. Ο ”MyHealth Agent” αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο καθημερινής υποστήριξης, που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να έχει άμεση, απλή και κατανοητή πρόσβαση στις πληροφορίες υγείας που τον αφορούν, απευθείας από το κινητό του, χωρίς τεχνικά εμπόδια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Μέσα σε μόλις επτά ημέρες, 13.300 πολίτες έχουν ήδη αξιοποιήσει τον ”MyHealth Agent”, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι όταν η τεχνολογία σχεδιάζεται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες, γίνεται μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Ο ”MyHealth Agent” ανοίγει με χρήση της ΤΝ τον δρόμο για έναν πιο άμεσο, φιλικό και εξατομικευμένο τρόπο ”επικοινωνίας” του πολίτη με τα δεδομένα της υγείας του», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Και συνέχισε: «Παράλληλα, ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού έρχεται να υποστηρίξει ουσιαστικά τους επαγγελματίες υγείας, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο για αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία: τον ασθενή. Η ΤΝ γίνεται έτσι σύμμαχος του ιατρικού έργου και όχι υποκατάστατό του. Θα συνεχίσουμε, σε συνεργασία με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδης, να υλοποιούμε μέσω της ΗΔΥΚΑ εφαρμογές που εκσυγχρονίζουν το δημόσιο σύστημα Υγείας και παράγουν μετρήσιμο όφελος για πολίτες και επαγγελματίες. Εξάλλου, πριν από λίγες ημέρες, με δικό μας νόμο, η ΗΔΥΚΑ πέρασε στη συνεποπτεία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, ώστε η τεχνική τεχνογνωσία να συνδυάζεται άμεσα με τη χάραξη πολιτικής και τα ψηφιακά έργα υγείας να προχωρούν πιο γρήγορα, πιο στοχευμένα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη και Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού

Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent» (μέσω του myHealth App) είναι μια καινοτόμος υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία παρέχει άμεση, φιλική και ασφαλή πρόσβαση σε δεδομένα του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΕΗΦΥ). Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent», αναπτύχθηκε από την ΗΔΥΚΑ ΑΕ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Οι πολίτες μπορούν να «συνομιλήσουν» με τον «MyHealth Agent» σε φυσική γλώσσα, γραπτά και προφορικά και να υποβάλλουν ερωτήματα, όπως «Τι έδειξαν οι τελευταίες εξετάσεις μου;», «Ποιες συνταγές μου είναι σε ισχύ;», «Πότε είναι το επόμενο ραντεβού μου;». Σε πραγματικό χρόνο λαμβάνουν προσωποποιημένες, απλές και κατανοητές απαντήσεις με βάση τις πληροφορίες από τον Φάκελο Υγείας τους, όπως τα αποτελέσματα εξετάσεων, οι συνταγές και τα ραντεβού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά των ιατρών, ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού, η πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της υγείας, προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία τού ασθενή, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χρόνου, μείωση της γραφειοκρατίας, καλύτερο συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας και διευκόλυνση στη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Οι γιατροί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού μέσω του myHealthDoc και να αποκτήσουν άμεσα πληροφορίες από τον φάκελο του ασθενή και εξατομικευμένη προβολή αποτελεσμάτων μέσω της ταχείας ανάλυσης του ιατρικού ιστορικού, των εξετάσεων, της φαρμακευτικής αγωγής κ.λπ.. Πιο συγκεκριμένα, οι ιατροί μπορούν είτε να ρωτήσουν τον Ψηφιακό Βοηθό σε απλή γλώσσα, είτε να επιλέξουν ερωτήσεις από την παρεχόμενη λίστα, όπως «τι φάρμακα χορηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο;», «ποιοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα;» «Δείξε μου τη συνοπτική ιατρική εικόνα του/της ασθενούς». Παρέχει ακόμα και προτάσεις επερωτήσεων, ενώ υποστηρίζει και προφορική συνομιλία.