Καρκίνος του πνεύμονα: Τα πρώιμα συμπτώματα και ο ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης

Στην Ελλάδα καταγράφονται ετησίως περίπου 13.000 νέες διαγνώσεις με καρκίνο του πνεύμονα, με το ποσοστό επιβίωσης να εξακολουθεί να παραμένει χαμηλό.

Η πενταετής επιβίωση για τον καρκίνο του πνεύμονα στη χώρα μας κυμαίνεται γύρω από το 15-20% ενώ κάθε χρόνο υπολογίζετε πως σχεδόν 7.000 ασθενείς χάνουν τη ζωή του. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη θεραπεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τα ποσοστά.

Έρχεται νέο δωρεάν πρόγραμμα πρόληψης για τους καπνιστές

Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται με αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, μια εξέταση που έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να εντοπίσει τον καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο, πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Το πρόγραμμα θα αφορά σύμφωνα με όσα έχει πει Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, άτομα υψηλού κινδύνου, κυρίως καπνιστές. Έτσι δικαιούχοι θα είναι για παράδειγμα, όσοι καπνίζουν ένα πακέτο ημερησίως για 20 χρόνια ή δύο πακέτα ημερησίως για 10 χρόνια.

Καρκίνος του πνεύμονα: Καθυστερήσεις στη διάγνωση

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος σε ασθενείς υψηλού κινδύνου μειώνει τον αριθμό των θανάτων από καρκίνο πνεύμονα έως και 26%.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου η διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα συχνά γίνεται σε προχωρημένο στάδιο, με αποτέλεσμα οι θεραπευτικές επιλογές να είναι περιορισμένες. Γι’ αυτό, ο προ-συμπτωματικός έλεγχος, ιδιαίτερα στα άτομα που θεωρείται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του πνεύμονα είναι καθοριστικός.

Παρότι οι θεραπευτικές προσεγγίσεις βελτιώνονται ο καρκίνος πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από κακοήθειες, με δεδομένο ότι περίπου οι 8 στους 10 ασθενείς διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο της νόσου όπου η ριζική θεραπεία δεν είναι δυνατή.

Τα συμπτώματα του πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα

Ο πρώιμος καρκίνος του πνεύμονα δεν συνοδεύεται από συμπτώματα, γι’ αυτό και οι περισσότερες διαγνώσεις γίνονται σε πιο προχωρημένα στάδια, όταν μία βλάβη είναι μεγάλη ή έχει επεκταθεί με μεταστάσεις.

Τα συμπτώματα των αρχικών σταδίων, περιλαμβάνουν βήχα που δεν υπήρχε, συριγμό, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού και σπανιότερα δύσπνοια.

Σε προχωρημένα στάδια ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να παρουσιαστεί με θωρακικό πόνο, βραγχνάδα ή σημαντική δύσπνοια, ενώ συμπτώματα όπως η απώλεια βάρους, η ανορεξία, η αδυναμία και τα οστικά άλγη συχνά υποδηλώνουν μεταστατική νόσο.