Καμπανάκι για τη “σούπερ γρίπη” που σαρώνει την Ευρώπη – Οι προειδοποιήσεις των ειδικών για την Ελλάδα

Η επιδημία της γρίπης γνωστή ως «σούπερ γρίπη» H3N2 η οποία είναι ένας υπότυπος του τύπου Α, είναι ένα πολύ επιθετικό στέλεχος, το οποίο μεταδίδεται αερογενώς, με σταγονίδια, με αερομεταφερόμενους ιούς με την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες και με άγγιγμα σε μύτη, στόμα και μάτια.

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων έχει σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, μετά την αύξηση των νοσηλειών κατά 56% σε μόλις μία εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με δεκάδες σχολεία να κλείνουν και εκκλήσεις των ειδικών για επιστροφή της μάσκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι θα γίνει στην Ελλάδα

Ήδη ο ΕΟΔΥ καταγράφει αυξητική τάση των περιστατικών γρίπης και στη χώρα μας. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η επιστροφή των φοιτητών από το εξωτερικό για τις γιορτές, τα ταξίδια ενόψει των Χριστουγέννων καθώς και η κινητικότητα της εορταστικής περιόδου θα φέρουν και στη χώρα μας ένα κύμα γρίπης που ακόμη όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ισχυρό μπορεί να είναι.

«Εμβολιαστείτε» λένε οι ειδικοί

Ακόμα και τώρα προλαβαίνετε να εμβολιαστείτε λένε οι επιστήμονες που αναμένουν την επέλαση της γρίπης τέλη Δεκεμβρίου με αρχές Ιανουαρίου. Το εμβόλιο για τη γρίπη χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να παράσχει επαρκή προστασία, γι’ αυτό δεν υπάρχει χρόνος για αναβολές.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών εκείνοι που πρέπει να κάνουν το εμβόλιο είναι:

-Τα άτομα 65 ετών και άνω.

-Τα παιδιά ηλικίας άνω των 6 μηνών και οι ενήλικες µε χρόνια νοσήματα, όπως άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες, καρδιακή νόσο, αιµοσφαιρινοπάθειες, τα παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη για µακρύ χρονικό διάστημά, άτομα µε ανοσοκαταστολή ή μεταμόσχευση οργάνων.

-Οι έγκυες, οι λεχωίδες και θηλάζουσες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Τα άτομα µε παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο µεταβολικό νόσημα, χρόνια νεφροπάθεια, νευροµυϊκά ή νευρολογικά νοσήματα.

-Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε στενή επαφή µε παιδιά µμικρότερα των 6 µηνών ή φροντίζουν άτομα µε υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι.

Τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα είναι παρόμοια με εκείνα της εποχικής γρίπης και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, βήχα, καταρροή, πόνους στο σώμα, εμετούς ή διάρροια. Μάλιστα μπορεί να διαρκέσουν έως και δύο εβδομάδες.