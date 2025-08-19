Και επίσημα ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ – Τι προβλέπεται, πώς θα πληρώνουν οι ασθενείς

Ιδιώτες γιατροί όλων των ειδικοτήτων μπορούν και επισήμως πλέον να συνεργάζονται με νοσοκομεία ή άλλους φορείς του δημοσίου συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν από κοινού ο υπουργός Υγείας και ο υφυπουργός Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή και του σχετικού νόμου, οι ιδιώτες θα μπορούν να συμμετέχουν στη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων, στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου (απογευματινά ιατρεία) αλλά και να χειρουργούν σε δημόσια νοσοκομεία.

Από πέρυσι άλλωστε το Υπουργείο Υγείας έδωσε τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές, έτσι πλέον άνοιξαν οι πόρτες και για τους ιδιώτες γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ποιοι ιδιώτες γιατροί μπορούν να εργαστούν στο ΕΣΥ

Δικαίωμα συνεργασίας με το ΕΣΥ διατηρούν όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί της χώρας, εφόσον είναι ενεργά μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της εκάστοτε περιοχής, κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

Ο τιμοκατάλογος

Η αποζημίωση του συνεργαζόμενου με το ΕΣΥ γιατρού για τις ιατρικές επισκέψεις, τις χειρουργικές πράξεις και τη νοσηλεία παθολογικών περιστατικών καταβάλλεται από τους ασθενείς μέσω του νοσοκομείου, όπως γίνεται με τα απογευματινά χειρουργεία, ή από τον ασφαλιστικό φορέα τους στην περίπτωση διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων. Για τις χειρουργικές επεμβάσεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο, στους ιδιώτες γιατρούς καταβάλλεται αποζημίωση όπως προβλέπεται στα απογευματινά χειρουργεία για τον συντονιστή διευθυντή/καθηγητή, οι αποζημιώσεις είναι από 125 ευρώ έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα των επεμβάσεων.

Για τα παθολογικά περιστατικά με νοσηλεία, η αποζημίωση είναι από 250 ευρώ έως 600 ευρώ, βάσει της βαρύτητας και την καταβάλλει ο ασθενής.

Οι ιδιώτες γιατροί θα πρέπει να παρακολουθούν την πορεία των ασθενών που αναλαμβάνουν στο ΕΣΥ, μέχρι το εξιτήριο τους και θα συνεργάζονται με τους γιατρούς των νοσοκομείων.

Η αποζημίωση του νοσοκομείου για την παραχώρηση της χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού καθορίζεται σε ποσοστό 20 % επιπλέον επί των παραπάνω αποζημιώσεων. Αυτό το ποσοστό καταβάλλεται απευθείας στο νοσοκομείο, το οποίο μέσω των οικονομικών του υπηρεσιών εκκαθαρίζει και αποδίδει τα αναλογούντα κατά περίπτωση ποσά στον συνεργαζόμενο γιατρό ανά τρίμηνο.

Η διαδικασία

Οι ιδιώτες γιατροί που θέλουν να συνεργαστούν με νοσοκομείο του ΕΣΥ υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου, η οποία στη συνέχεια θα εξεταστεί από τον διοικητή ή τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο διοικητής του νοσοκομείου αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης και τη χορήγηση της άδειας συνεργασίας έπειτα από εισήγηση ιατρού διευθυντή του νοσοκομείου. Η χορήγηση της άδειας συνεργασίας, θα έχει διετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης, παρέχεται ωστόσο με την προϋπόθεση της μη διατάραξης, διαφοροποίησης ή παραβίασης της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου και της ομαλής κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών.

Ο διοικητής του νοσοκομείου και της αρμόδιας υγειονομικής περιφέρειας θα διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους τήρησης των όρων της συνεργασίας με τον ιδιώτη γιατρό. Τυχόν παράβασή τους επιφέρει ανάκληση της άδειας συνεργασίας και απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης για ένα έτος, που γίνεται δύο έτη σε περίπτωση υποτροπής. Σε επόμενη υποτροπή επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος συνεργασίας με οποιοδήποτε νοσοκομείο του ΕΣΥ.