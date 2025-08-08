ΙΣΑ: «Να εφαρμοστεί πλήρως ο θεσμός του προσωπικού ιατρού – Να ενταχθούν άμεσα και οι ιδιώτες παιδίατροι»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απέστειλε επιστολή προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κα Ε. Αγαπηδάκη, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση της πρόβλεψης του Νόμου 5157/2024 (Άρθρο 11, παρ. 5), που επιτρέπει την εγγραφή πολιτών σε ιδιώτες ιατρούς μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και την επέκταση της δυνατότητας αυτής στους ιδιώτες παιδιάτρους.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ενώ η σχετική νομοθετική πρόβλεψη για ιδιώτες ιατρούς έχει θεσπιστεί από τον Νοέμβριο του 2024, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

«Η ελευθερία επιλογής γιατρού από τους πολίτες αποτελεί αναγκαία συνθήκη για ένα αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα υγείας» αναφέρει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης.

Χιλιάδες παιδιά χωρίς Προσωπικό παιδίατρο

Παράλληλα ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας διαπιστώνει θεσμικό κενό ως προς τη δυνατότητα επιλογής ιδιώτη παιδιάτρου ως προσωπικού παιδιάτρου, γεγονός που δημιουργεί έλλειμμα κάλυψης για τον παιδιατρικό πληθυσμό, καθώς οι δημόσιες δομές και οι συμβεβλημένοι παιδίατροι δεν επαρκούν αριθμητικά.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΙΣΑ έκανε πρόσφατα παρέμβαση και για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μη εφαρμογή της διαδικασίας αυτόματης εγγραφής των ανηλίκων στον προσωπικό παιδίατρο, για τους παιδιάτρους του δημόσιου συστήματος υγείας που συμμετέχουν στον θεσμό. «Είναι απολύτως αναγκαίο όλα τα παιδιά στη χώρα μας να έχουν τον δικό τους προσωπικό παιδίατρο, στο πλαίσιο μιας λειτουργικής και δίκαιης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αξιοποίηση όλου του ιατρικού δυναμικού, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη δυνατότητα επιλογής ιδιώτη ιατρού, καθώς και η επέκτασή της στους ιδιώτες παιδιάτρους, θα συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και στην ενίσχυση της ελευθερίας επιλογής για τους πολίτες που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για ένα αποδοτικό και βιώσιμο σύστημα υγείας» αναφέρει ο Ιατρικός σύλλογος της Αθήνας.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής :

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, οφείλει να επισημάνει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά στην πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού, όπως προβλέπεται στον Ν. 5157/2024 (ΦΕΚ Α’ 187/15.11.2024), στο άρθρο 11 παρ.5, όπου προβλέπεται ρητά η δυνατότητα του πολίτη να εγγράφεται σε ιδιώτη ιατρό μη συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

Ωστόσο, παρά τη ρητή πρόβλεψη του νόμου, η διάταξη αυτή μέχρι και σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί στην πράξη. Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει στον ίδιο νόμο για την αντίστοιχη δυνατότητα επιλογής ιδιώτη παιδιάτρου ως Προσωπικού Παιδιάτρου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό έλλειμμα κάλυψης του παιδιατρικού πληθυσμού της χώρας.

Είναι γνωστό ότι οι δημόσιες δομές και οι συμβεβλημένοι παιδίατροι του ΕΟΠΥΥ δεν επαρκούν αριθμητικά για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών. Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια της Πολιτείας για αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι ελευθεροεπαγγελματίες παιδίατροι – με μεγάλη πλειοψηφία –αρνούνται να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ υπό τους ισχύοντες όρους, αλλά δηλώνουν διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στον θεσμό του Προσωπικού Παιδιάτρου, εφόσον δοθεί και σε αυτούς το δικαίωμα εγγραφής πολιτών χωρίς σύμβαση ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπεται ήδη για άλλες ειδικότητες.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, ζητούμε:

1. Την άμεση ενεργοποίηση της υφιστάμενης νομοθετικής πρόβλεψης για εγγραφή πολιτών σε μη συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς.

2. Την επέκταση της δυνατότητας αυτής και στους ιδιώτες παιδιάτρους μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη του παιδιατρικού πληθυσμού και η ουσιαστική ελευθερία επιλογής προσωπικού ιατρού για όλους τους πολίτες».