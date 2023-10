Αλλαγή ώρας: Έφτασε πια η εποχή του χρόνου που ο χειμώνας μοιάζει πραγματικά να μπαίνει και τα ρολόγια γυρίζουν πίσω αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αν και μια ολόκληρη επιπλέον ώρα στο κρεβάτι μπορεί να ακούγεται παραδεισένια, δεν έρχεται χωρίς… κόστος.

Η Kerry Davies, γνωστή και ως The Sleep Fixer, λέει στην Sun: “Όταν γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω και κερδίζουμε μια ώρα ύπνου, το εσωτερικό ρολόι του σώματός μας μπορεί να μην προσαρμοστεί αμέσως στη νέα ώρα”.

Το εσωτερικό ρολόι του σώματος, ή ο κιρκάδιος ρυθμός, καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από το φως της ημέρας.

Και επηρεάζει μια σειρά από σωματικές, διανοητικές και συμπεριφορικές αλλαγές που ακολουθούν έναν 24ωρο κύκλο.

Το ρολόι του σώματος ρυθμίζει πότε ξυπνάμε, κοιμόμαστε, πεινάμε και άλλα.

Το ρολόι του σώματος πρέπει να προσαρμοστεί σε πιο φωτεινά πρωινά και πιο σκοτεινά απογεύματα.

Η Hannah Shore, ειδική σε θέματα ύπνου στο Silentnight, λέει: “Ο κιρκάδιος ρυθμός μας είναι η κινητήρια δύναμη για τον ύπνο και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το φως”.

Επιπλέον, το βράδυ του Σαββάτου, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιήσουν την “κερδισμένη” ώρα τους για να μείνουν ξύπνιοι αργότερα από ό,τι θα έπρεπε, γεγονός που θα μπορούσε να επιδεινώσει τις επιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Διαταραχές ύπνου

Τις πρώτες ημέρες μετά την επαναφορά των ρολογιών, “μπορεί να διαπιστώσετε ότι ξυπνάτε πολύ νωρίς και βρίσκεστε να στριφογυρίζετε στο κρεβάτι μέχρι να χτυπήσει το ξυπνητήρι”, λέει η Dr Lindsay Browning, ψυχολόγος, νευροεπιστήμονας και ειδικός ύπνου για το And So To Bed.

“Αυτό μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της ημέρας”.

Καθώς μπαίνει ο χειμώνας, γενικά, έχουμε λιγότερο πρωινό ηλιακό φως από ό,τι το καλοκαίρι.

Η Hannah λέει: “Κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν ο ήλιος ανατέλλει αργότερα, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να σηκωθείτε”.

Την επόμενη εβδομάδα και γενικά, μπορεί να διαπιστώσετε ότι νιώθετε υπνηλία νωρίτερα το απόγευμα, λόγω των σημάτων από τη δύση του ήλιου.

Αλλά η χρήση περισσότερου τεχνητού βραδινού φωτός τα πιο σκοτεινά βράδια μπορεί να μπερδέψει τα σήματα του ύπνου.

Η Kerry λέει: “Η έκθεση σε τεχνητό φως το βράδυ μπορεί να παρεμβαίνει στην παραγωγή μελατονίνης και να δυσκολεύει τον ύπνο”.

Λέει ότι ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι μπορεί να παρουσιάσουν διαταραχές του ύπνου.

Ο κακός ύπνος μπορεί να έχει επιπτώσεις ντόμινο σε διάφορους παράγοντες υγείας, όπως η όρεξη, η συγκέντρωση και η διάθεση.

Πτώση της διάθεσης

Αν η σκέψη των σκοτεινών βραδιών σας κάνει να αισθάνεστε πιο… μίζεροι, δεν είστε οι μόνοι.

Οι μικρότερες ημέρες συνδέονται με την εποχιακή συναισθηματική διαταραχή ή “χειμερινή κατάθλιψη”, η οποία επηρεάζει περίπου δύο εκατομμύρια Βρετανούς.

Προκαλεί συμπτώματα όπως κατάθλιψη, υπερφαγία, απώλεια της ευχαρίστησης από τις καθημερινές δραστηριότητες, αίσθημα λήθαργου και ύπνο περισσότερο από το κανονικό.

Γενικά, πιο ανεπαίσθητες επιπτώσεις, όπως η έλλειψη ενέργειας ή η χειμωνιάτικη μελαγχολία, μπορούν επίσης να γίνουν αισθητές τις πιο σκοτεινές ημέρες.

Θανατηφόρες επιπτώσεις

Μελέτες δείχνουν αύξηση των δυσμενών συνεπειών για την υγεία από την αλλαγή ώρας.

Η μετάβαση στη βρετανική θερινή ώρα (BST) την άνοιξη έχει συνδεθεί με αύξηση των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η μετάβαση στη θερινή ώρα (DST) το φθινόπωρο μπορεί να προκαλέσει αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων, σύμφωνα με μια μελέτη.

Ερευνητές που μελέτησαν νοσοκομεία στη Φινλανδία διαπίστωσαν ότι το συνολικό ποσοστό ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων ήταν κατά οκτώ τοις εκατό υψηλότερο κατά τις δύο πρώτες ημέρες μετά τη μετάβαση στη θερινή ώρα.

Η αλλαγή στους δείκτες των ρολογιών το φθινόπωρο μπορεί επίσης να προκαλέσει έξαρση των αυτοκτονιών σε ήδη ευάλωτους ανθρώπους, σύμφωνα με μια μελέτη.

Τα τροχαία ατυχήματα αυξάνονται στην αρχή του χειμώνα, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές εταιρείες, επειδή οι άνθρωποι προσαρμόζονται στο να οδηγούν στο σπίτι τους στο σκοτάδι.

Νικήστε το ρολόι

Λίγες ημέρες πριν από την αλλαγή του ρολογιού, μπορείτε να προετοιμαστείτε.

Η Kerry λέει: “Αλλάξτε σταδιακά το πρόγραμμα του ύπνου σας, πηγαίνοντας για ύπνο και ξυπνώντας 15 έως 30 λεπτά αργότερα κάθε μέρα τις ημέρες που προηγούνται της αλλαγής του ρολογιού”.

Με αυτόν τον τρόπο, το ρολόι του σώματός σας θα είναι ήδη συγχρονισμένο με τη νέα ώρα όταν αυτή συμβεί.

Όχι στο αλκοόλ και την καφεΐνη

Προσέξτε και άλλους παράγοντες που μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο και το ρολόι του σώματός σας.

Για παράδειγμα, η Kerry λέει: “Περιορίστε την πρόσληψη καφεΐνης και αλκοόλ, ειδικά τις ώρες που προηγούνται της ώρας του ύπνου”.

Μην αλλάζετε συνήθειες ούτε το Σαββατοκύριακο

Η Kerry λέει: “Τηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα”.

Αυτό θα αποτρέψει την περαιτέρω αποπροσανατολισμό του ρολογιού του σώματός σας.

Φτιάξτε το τέλειο περιβάλλον ύπνου

Δημιουργήστε το τέλειο περιβάλλον ύπνου στην κρεβατοκάμαρά σας – χρησιμοποιήστε ωτοασπίδες, μάσκες ματιών και αφαιρέστε την τεχνολογία, καθώς αυτή μπορεί να αλλάξει την αίσθηση του εγκεφάλου σας για την ώρα της ημέρας και της νύχτας.

Εκμεταλλευθείτε τον ήλιο

Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερο το φως του ήλιου, όπως λέει η Kerry: “Αφιερώστε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους το πρωί για να δώσετε σήμα στο σώμα σας ότι είναι ώρα να ξυπνήσετε. Το αυξημένο πρωινό φως μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφέρετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας”.

“Ξεκινήστε τη μέρα ανοίγοντας διάπλατα τις κουρτίνες σας μόλις ξυπνήσετε για να μπει φως. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι βγαίνετε από το σπίτι για έναν πρωινό/μεσημεριανό περίπατο, ώστε να σας βοηθήσει να έχετε σημαντική έκθεση στο ηλιακό φως και λίγη ελαφριά άσκηση”, σημειώνει.

Συνιστάται επίσης να περνάτε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους για να τονώσετε τη διάθεσή σας.

Άσκηση

Η Δρ Browing λέει: “Η άσκηση επηρεάζει άμεσα την ανάγκη σας για “βαθύ ύπνο” τη νύχτα. Όσο περισσότερο ασκείστε, τόσο περισσότερο βαθύ ύπνο θα έχετε. Ο βαθύς ύπνος σας βοηθά να αισθάνεστε ανανεωμένοι όταν ξυπνάτε. Βεβαιωθείτε ότι ασκείστε κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου, καθώς η άσκηση το βράδυ μπορεί μερικές φορές να διαταράξει τον ύπνο, λόγω της απελευθέρωσης ενδορφινών και αδρεναλίνης”.

