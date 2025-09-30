“Γ.Ν.Α. Λαϊκό”: Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος στο νοσοκομείο – Επίδοση ρεκόρ για την Ελλάδα

«Μία μοναδική και πρωτόγνωρη δραστηριότητα για τα Ελληνικά Ιατρικά Δεδομένα σημειώθηκε αυτές τις ημέρες στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό», επισημαίνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος σε 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος.

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σημειώνεται μία τέτοια επίδοση, η οποία σπανίζει ακόμη και σε μεγάλα μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού. Μία μεγάλη ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού εργάσθηκε εντατικά αυτές τις ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος: Αναισθησιολόγοι, Χειρουργοί, Ιατροί Αιμοδοσίας, Εντατικολόγοι, Ηπατολόγοι, συντονιστές μεταμοσχεύσεων, νοσηλευτές χειρουργείου, αναισθησιολογικού, ΜΕΘ, θαλάμων νοσηλείας, διοικητικό προσωπικό. Και οι 4 μεταμοσχευμένοι ασθενείς είναι αποσωληνωμένοι και σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση, οι 3 πρώτοι έχουν βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», σημειώνει αρχικά σε ανάρτηση του στο Χ.

«Ως Υπουργείο Υγείας συγχαίρουμε τη Διοίκηση του Λαϊκού Νοσοκομείου και όλο το εμπλεκόμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την μεγάλη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερη προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με στοχευμένες ενέργειες θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στην περαιτέρω ανάπτυξη της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στη χώρα μας», τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Πρώτα και πάνω απ’ όλους θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στις οικογένειες των δοτών για το μεγάλο δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο.

Επίσης, στους τοπικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων, στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για τη φροντίδα των υποψηφίων δοτών, στις ομάδες των λήψεων, στο ΕΚΑΒ και βέβαια στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για τον όλο συντονισμό.

Ως Υπουργείο Υγείας συγχαίρουμε τη Διοίκηση του Λαϊκού Νοσοκομείου και όλο το εμπλεκόμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την μεγάλη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερη προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με στοχευμένες ενέργειες θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στην περαιτέρω ανάπτυξη της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στη χώρα μας».