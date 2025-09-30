Γεωργιάδης: Το πραγματικό φιάσκο στις ΗΠΑ ήταν το ταξίδι του Ερντογάν, όχι του Μητσοτάκη”

Στη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας κριτική κατά των ελληνικών ΜΜΕ και όσων “επενδύουν στην πολιτική αποσταθεροποίηση“, με αφορμή τις επικρίσεις για την πρόσφατη επίσκεψη.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι μεγάλο μέρος του δημόσιου λόγου επιχείρησε να παρουσιάσει το ταξίδι Μητσοτάκη ως «φιάσκο», εξαιτίας της μη συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το πραγματικό διπλωματικό φιάσκο ήταν το ταξίδι του Ερντογάν.

«Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε F-16 Viper, νέα F-35 και στήριξη απέναντι στο Ισραήλ, αλλά δεν πήρε τίποτε. Αντίθετα, υποχρεώθηκε να συμφωνήσει με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – το ακριβώς αντίθετο από όσα υποστήριζε», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν δεσμεύθηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου για να ικανοποιήσει τις ΗΠΑ – κάτι που, όπως σχολιάζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, θα έθετε σε κίνδυνο το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τουρκικής οικονομίας και τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Το φιάσκο του ταξιδιού στις ΗΠΑ»

Σχεδόν το σύνολο των Ελληνικών ΜΜΕ εδώ και πολλές μέρες και κυρίως μετά την ακύρωση της συναντήσεως με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, ξεκίνησαν μία ανηλεή κριτική στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό των Εξωτερικών, ως υπαίτιους ενός «αποτυχημένου» ταξιδιού είτε λόγω Ερντογάν, είτε επειδή δεν είδε τον Τραμπ, είτε δεν ξέρω για ποιους άλλους λόγους.

Το αφήγημα της «αποτυχημένης» εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη εξυπηρετεί συμφέροντα και από τα δεξιά και από τα αριστερά της ΝΔ, υποδαυλίζεται από ΜΜΕ που έχουν διαχρονικά επενδύσει στον εθνικό λαϊκιστικό λαϊκισμό (βλ «Δημοκρατία κλπ») και που ενισχύεται πάρα πολύ από διάφορα συγκροτήματα που θέλουν διακαώς την πολιτική αποσταθεροποίηση της Χώρας, για την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Είναι όμως έτσι; Υπήρξε φιάσκο ταξίδι στις ΗΠΑ;….η απάντηση, θα σας εκπλήξω είναι ΝΑΙ, το ταξίδι στις ΗΠΑ ήταν ένα φιάσκο τεραστίων διαστάσεων, μόνον που δεν ήταν το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά του Ερντογάν…

Ελάτε να τα βάλουμε στη σειρά.

Τι θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα εάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε πάει να δει τον Πρόεδρο Τραμπ, είχε ανακοινώσει αγορές από τις ΗΠΑ αξίας πολλών δις και από όλα τα ελληνικά προς τις ΗΠΑ αιτήματα τελικά δεν είχε πάρει απολύτως τίποτε;

Ο κ. Ερντογάν πήγε στις ΗΠΑ και ζητούσε, τα αναβαθμισμένα F16 viper, τα νέα F35 και υποστήριξη στην σύγκρουση του με το Ισραήλ το οποίο κατηγορεί για Γενοκτονία.

Γύρισε στην Τουρκία, αφού άκουσε διθυράμβους από τον Πρόεδρο Τραμπ πράγματι και δεν είχε να παρουσιάσει απολύτως τίποτε σε κανένα από τα θέματα που διεκδικούσε. Και δεν έφτανε μόνον αυτό αλλά αντιθέτως υποχρεώθηκε να συμφωνήσει στο Σχέδιο του Προέδρου Τραμπ (εξαιρετικό ομολογώ σχέδιο που μακάρι να πετύχει), το οποίο όμως είναι το ακριβώς αντίθετο από όσα υποστήριζε για την Γάζα ο ίδιος. Βγάζει την Χαμάς τελείως εκτός παιχνιδιού ή εάν δεν υποχωρήσει η Χαμάς την οδηγεί στο έλεος του Ισραήλ, πλέον και με τη συγγνώμη της Τουρκίας…

Ακόμη υποχρεώθηκε να πει ότι για να προχωρήσουν τα θέματα του με τις ΗΠΑ, θα σταματήσει να αγοράζει Ρωσικό Πετρέλαιο, αλλά αν το κάνει αυτό τότε χάνει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Οικονομίας του και βάζει απέναντι του την Ρωσία. Εάν όμως δεν το κάνει, τότε όλα του τα αιτήματα από τις ΗΠΑ απορρίπτονται.….μεγάλη επιτυχία….

Αντί να κατηγορούμε όλη μέρα το Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη, μπορείτε να σκεφτείτε τί θα λέγαμε σήμερα αν ήμασταν Τούρκοι πολίτες για το ταξίδι του Προέδρου μας στις ΗΠΑ…;

Η εξωτερική πολιτική θέλει τρόπο και ψυχραιμία. Όχι κραυγές και κινήσεις εντυπωσιασμού».