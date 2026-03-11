Φάρμακα GLP-1: Αλλάζουν το τοπίο σε διαβήτη, παχυσαρκία και καρδιαγγειακή υγεία

Τα τελευταία χρόνια, λίγες κατηγορίες φαρμάκων έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο οι θεραπείες που βασίζονται στην ορμόνη GLP-1.

Αν και αρχικά αναπτύχθηκαν για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, σήμερα φαίνεται πως έχουν ανοίξει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην αντιμετώπιση όχι μόνο του διαβήτη, αλλά και της παχυσαρκίας και πολλών σοβαρών επιπλοκών που τη συνοδεύουν. Η εικόνα που προκύπτει από τη σύγχρονη έρευνα είναι εντυπωσιακή: πρόκειται για φάρμακα που δεν περιορίζονται στον έλεγχο του σακχάρου, αλλά επηρεάζουν συνολικά την υγεία του οργανισμού.

Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος), αναφέρουν ότι η GLP-1 είναι μία φυσική ορμόνη του εντέρου, η οποία εκκρίνεται μετά το φαγητό και βοηθά τον οργανισμό να ρυθμίσει καλύτερα το σάκχαρο. Τα φάρμακα που μιμούνται τη δράση της ενισχύουν την έκκριση ινσουλίνης όταν χρειάζεται, μειώνουν την όρεξη, επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου και, έτσι, συμβάλλουν τόσο στη γλυκαιμική ρύθμιση όσο και στην απώλεια βάρους. Το σημαντικό είναι ότι το πετυχαίνουν με μικρό κίνδυνο υπογλυκαιμίας, κάτι που τα κάνει ιδιαίτερα ελκυστικά στη θεραπευτική πράξη.

Σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση στο έγκριτο περιοδικό Lancet, οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 έχουν αποδείξει ότι μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων, όπως το έμφραγμα, το εγκεφαλικό και ο καρδιαγγειακός θάνατος. Παράλληλα, μειώνουν και τον κίνδυνο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια. Με απλά λόγια, δεν βοηθούν μόνο τους αριθμούς στις εξετάσεις, φαίνεται να προστατεύουν ουσιαστικά την καρδιά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία αντιμετωπίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και συχνά πεθαίνουν από τις επιπλοκές αυτές, όχι από το ίδιο το αυξημένο σάκχαρο.

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τους νεφρούς

Εξίσου σημαντικά είναι τα δεδομένα για τους νεφρούς. Τα φάρμακα αυτά μειώνουν την αλβουμινουρία, δηλαδή την απώλεια πρωτεΐνης στα ούρα, και επιβραδύνουν τη μείωση της νεφρικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, μπορούν να καθυστερήσουν ή και να αποτρέψουν την εξέλιξη προς νεφρική ανεπάρκεια. Σε μια εποχή που η χρόνια νεφρική νόσος αποτελεί σιωπηλή αλλά πολύ συχνή επιπλοκή του διαβήτη, αυτή η προστατευτική δράση αποκτά τεράστια αξία.

Η μεγάλη όμως αλλαγή ήρθε όταν ορισμένα από αυτά τα φάρμακα άρχισαν να χρησιμοποιούνται και στην παχυσαρκία, ακόμη και σε άτομα χωρίς διαβήτη. Οι μελέτες έδειξαν ότι η απώλεια βάρους μπορεί να είναι μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε με παλαιότερες φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Αυτή η μείωση του βάρους δεν είναι αισθητικό ζήτημα, αλλά θέμα υγείας. Η παχυσαρκία συνδέεται με καρδιοπάθεια, λιπώδη νόσο του ήπατος, υπνική άπνοια, οστεοαρθρίτιδα, ακόμα και με την εξέλιξη από προδιαβήτη σε διαβήτη τύπου 2. Όταν λοιπόν ένα φάρμακο οδηγεί σε ουσιαστική απώλεια βάρους, μπορεί ταυτόχρονα να βελτιώνει ή να προλαμβάνει πολλές από αυτές τις καταστάσεις.

Η ανασκόπηση περιγράφει ακριβώς αυτό: οι θεραπείες με GLP-1, αλλά και νεότεροι συνδυασμοί όπως η τιρζεπατίδη, συνδέονται με οφέλη σε παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, η βελτίωση της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, η υποχώρηση της λιπώδους νόσου του ήπατος και η βελτίωση συμπτωμάτων στην αποφρακτική υπνική άπνοια και στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος. Πρόκειται για μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε αυτά τα φάρμακα: όχι πλέον ως «αντιδιαβητικά» μόνο, αλλά ως εργαλεία ευρύτερης μεταβολικής και καρδιονεφρικής προστασίας.

Εκτός από τα κλασικά φάρμακα που μιμούνται τη GLP-1, αναπτύσσονται πλέον μόρια που ενεργοποιούν περισσότερους από έναν υποδοχείς ταυτόχρονα. Συνεπώς, αν ένα μονοπάτι βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου και στον έλεγχο της όρεξης, ίσως δύο ή τρία μονοπάτια μαζί να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερο όφελος, ιδιαίτερα στην απώλεια βάρους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι διπλοί και τριπλοί αγωνιστές, οι οποίοι φαίνεται να υπόσχονται ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, εξελίσσονται και μικρά μόρια που θα μπορούν να λαμβάνονται από το στόμα, κάτι που θα κάνει τη θεραπεία πιο εύκολη και ίσως πιο αποδεκτή για πολλούς ασθενείς.

Οι παρενέργειες των φαρμάκων

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες αυτών των φαρμάκων είναι γαστρεντερικές, όπως ναυτία, έμετος και διάρροια, ιδιαίτερα στην αρχή της θεραπείας ή όταν η δόση αυξάνεται γρήγορα. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η σωστή και αργή τιτλοποίηση της δόσης είναι κρίσιμη για να βελτιωθεί η ανεκτικότητα. Αναφέρονται επίσης ορισμένες νεότερες ανησυχίες, όπως σπάνια οφθαλμολογικά προβλήματα και η πιθανότητα υπερβολικής απώλειας μυϊκής μάζας μαζί με την απώλεια βάρους, θέματα που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα. Ωστόσο, η συνολική σχέση οφέλους–κινδύνου παραμένει θετική.

Έρευνες για οφέλη σε άνοια, νόσο Πάρκινσον και εξαρτήσεις από ουσίες

Επιπλέον, έρευνες εξετάζουν ήδη πιθανές εφαρμογές αυτών των φαρμάκων σε νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως η άνοια και η νόσος Πάρκινσον, αλλά και σε διαταραχές εξάρτησης από ουσίες. Τα δεδομένα είναι ακόμη πρώιμα και όχι οριστικά, όμως δείχνουν πόσο ευρύ μπορεί να αποδειχθεί τελικά το πεδίο δράσης τους.

Συνολικά, οι θεραπείες που βασίζονται στη GLP-1 φαίνεται να εκφράζουν μια νέα φιλοσοφία στην ιατρική: να μην αντιμετωπίζεται κάθε νόσημα απομονωμένα, αλλά να στοχεύονται οι βαθύτεροι μηχανισμοί που συνδέουν τον διαβήτη, την παχυσαρκία, την καρδιά, τους νεφρούς και το ήπαρ.