Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: Ξεκινάει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

7.000.000 πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις κατά τον πρώτο κύκλου του Προγράμματος «Προλαμβάνω» το οποίο ανοίγει ξανά, στις 13 Οκτωβρίου. Μήνας που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος μαστών για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες. Το αμέσως επόμενο διάστημα ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Με SMS η διαδικασία

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και άμεση, καθώς αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με το ΑΜΚΑ τους μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.grνα κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας στην περιφέρεια.

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Όπως ανέφερε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, «Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αποδεικνύουν την τεράστια αξία της πρόληψης, καθώς περισσότεροι από 554.000 πολίτες, εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, μέσω των προγραμμάτων για διαγνώσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά.»

Το πρόγραμμα που σώζει ζωές

Τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας είναι αποκαλυπτικά καθώς χιλιάδες πολίτες μέσω των προληπτικών εξετάσεων που αυτή τη φορά χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους, είχαν την ευκαιρία να ξεκινήσουν νωρίς τις θεραπείες τους.

-Πάνω από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.

– 1.536 άνδρες και γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ εντοπίστηκαν 12.635 άτομα με προκαρκινικές αλλοιώσεις.

-Πραγματοποιήθηκαν πολυποδεκτομές σε 17.500 πολίτες. Τα άτομα που εντοπίστηκαν με προκαρκινικές αλλοιώσεις αλλά και όσοι έκαναν επέμβαση αφαίρεσης πολύποδα ξεπερνούν τις 30.000. Αν δεν είχαν κάνει αυτές τις εξετάσεις, πιθανότατα θα είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου αργότερα.

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-93 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, αριθμός που αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα του δωρεάν εμβολιασμού για τον HPV στην πρόληψη της νόσου.

-Σε ότι αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, περίπου 350.000 πολίτες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα, ενώ σχεδόν 1.200 χρειάστηκε να προχωρήσουν άμεσα σε αγγειοπλαστική, σώζοντας τη ζωή τους.

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Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όσοι διαγιγνώσκονται μέσα από τα προγράμματα πρόληψης, έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά πλήρους ίασης, καθώς τα νοσήματα εντοπίζονται σε πρώιμα στάδια.