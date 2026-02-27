Έρπητας Ζωστήρας: 1 στους 3 ενήλικες θα νοσήσει 

Ο έρπητας ζωστήρας είναι μια ιδιαίτερα επώδυνη ιογενής λοίμωξη, που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ίδιου του ιού της ανεμοβλογιάς. Η νόσος αποτελεί μια συχνή ιογενή λοίμωξη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 50 ετών και σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα, περίπου 1 στους 3 ανθρώπους θα εμφανίσει έρπητα ζωστήρα κατά τη διάρκεια της ζωής του όπως υπογραμμίζεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.).

Πώς θα αναγνωρίσετε τη νόσο

Η νόσος εκδηλώνεται με χαρακτηριστικό φυσαλιδώδες εξάνθημα και έντονο, καυστικό πόνο, συνήθως στη μία πλευρά του σώματος. Ο κίνδυνος εμφάνισης αυξάνεται σημαντικά μετά την ηλικία των 50 ετών, καθώς και σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή χρόνια νοσήματα.

Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η ιατρική αξιολόγηση εντός των πρώτων 72 ωρών από την εμφάνιση του εξανθήματος μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, όπως η μεθερπητική νευραλγία. Η συγκεκριμένη επιπλοκή επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα ζωής των ασθενών, προκαλώντας χρόνιο πόνο.

Πρόληψη και εμβολιασμός στο επίκεντρο

Ο εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο πρόληψης για τις ηλικιακές και κλινικές ομάδες που ορίζονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Η σωστή ενημέρωση για τα οφέλη του εμβολιασμού συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση τόσο των νέων περιστατικών όσο και της βαρύτητας της νόσου. Η ενίσχυση της πρόληψης και της εμβολιαστικής ενημέρωσης για τον έρπητα ζωστήρα αποτελεί το κεντρικό μήνυμα της φετινής Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης (23 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου).

Σε αυτή την προσπάθεια, οι Επισκέπτες Υγείας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο μέσω της ενεργού παρουσίας τους στην κοινότητα και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καθώς ενημερώνουν τεκμηριωμένα τον πληθυσμό και ενισχύουν την εμβολιαστική εγρήγορση, εντοπίζουν άτομα υψηλού κινδύνου και θωρακίζουν τις ευάλωτες ομάδες, διασυνδέουν τους πολίτες με τον θεράποντα ιατρό και τις αρμόδιες δομές υγείας για έγκαιρη αξιολόγηση.

«Σε μια περίοδο όπου ο πληθυσμός γηράσκει και τα χρόνια νοσήματα αυξάνονται, η συστηματική πρόληψη και η εμβολιαστική κάλυψη αποτελούν κρίσιμους άξονες για τη Δημόσια Υγεία» τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγειας.