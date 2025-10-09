Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΟΔΥ: Μία νέα διασωλήνωση και ένας θάνατος από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα

DEBATER NEWSROOM

Μια νέα διασωλήνωση και ένας θάνατος από κορονοϊό καταγράφηκε την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ την Πέμπτη 9/10.

Συγκεκριμένα, η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Από εκεί και πέρα, η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Δείτε ΕΔΩ την έκθεση του ΕΟΔΥ

