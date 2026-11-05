Γρίπη: Δύο νέοι θάνατοι και 57 εισαγωγές στα νοσοκομεία – Ανοδική τάση για τον κορονοϊό

Δύο νέοι θάνατοι από γρίπη και αύξηση των νοσηλειών καταγράφηκαν στην Ελλάδα κατά την εβδομάδα από 26 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Την ίδια περίοδο, η θετικότητα για COVID-19 στην κοινότητα παρουσίασε ανοδική τάση, αν και οι νέες εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία μειώθηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

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Συνολικά, καταγράφηκαν 213 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη και COVID-19, εκ των οποίων 57 αφορούσαν τη γρίπη και 156 τον κορονοϊό.

Παρά τη μικρή υποχώρηση της θετικότητας της γρίπης στην κοινότητα, οι νοσηλείες αυξήθηκαν, ενώ δύο ασθενείς χρειάστηκαν εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Γρίπη: Δύο θάνατοι, δύο νέα σοβαρά περιστατικά και 57 εισαγωγές

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 57 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη, έναντι 46 την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για αύξηση περίπου 24%, παρά το γεγονός ότι η θετικότητα του ιού στην κοινότητα παρουσίασε μικρή πτώση.

Παράλληλα, καταγράφηκαν:

Δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, με νοσηλεία σε ΜΕΘ. 57 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία, έναντι 46 την προηγούμενη εβδομάδα.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης της γρίπης, έχουν καταγραφεί συνολικά 15 σοβαρά περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις θάνατοι.

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Η θετικότητα της γρίπης στην κοινότητα παραμένει κάτω από το 10%, ποσοστό που αποτελεί το επιδημικό κατώφλι για την εποχική δραστηριότητα του ιού.

Ποιοι τύποι γρίπης κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Από τα 477 δείγματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της επιτήρησης, 27 βρέθηκαν θετικά για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

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Από τα 23 στελέχη που υποτυποποιήθηκαν:

21 στελέχη (91%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 .

ανήκαν στον υπότυπο . Δύο στελέχη (9%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο υπότυπος Α(Η1)pdm09 επικρατεί μεταξύ των στελεχών που έχουν υποτυποποιηθεί.

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Κορονοϊός: Ανοδική τάση στη θετικότητα, αλλά λιγότερες εισαγωγές

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η COVID-19, καθώς η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια καταγράφει ανοδική τάση, χωρίς αντίστοιχη αύξηση στις νοσηλείες.

Συγκεκριμένα, την εβδομάδα 26 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου καταγράφηκαν 156 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 196 την προηγούμενη εβδομάδα.

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Η μείωση των εισαγωγών διαμορφώνεται περίπου στο 20,4%.

Επιπλέον, κατά το ίδιο διάστημα:

Δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση.

Δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από COVID-19.

Η ανοδική πορεία της θετικότητας αποτελεί στοιχείο που παρακολουθούν οι υγειονομικές αρχές, παρότι οι δείκτες σοβαρής νόσησης δεν παρουσίασαν επιδείνωση κατά την εξεταζόμενη εβδομάδα.

Γριπώδης συνδρομή και σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία επιτήρησης, η γριπώδης συνδρομή (ILI), ανεξαρτήτως του παθογόνου που την προκαλεί, εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Παρά τη γενικότερη ανοδική τάση, την τελευταία εβδομάδα δεν σημειώθηκε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη.

Αντίστοιχα, τα περιστατικά Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (SARI) ανά 1.000 εισαγωγές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.

RSV: Σε πολύ χαμηλά επίπεδα η θετικότητα – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να βρίσκεται η θετικότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), τόσο στην κοινότητα όσο και στο δίκτυο επιτήρησης σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει τη σύσταση για εμβολιασμό έναντι του RSV:

Στα άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών .

. Στα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Η παρακολούθηση της κυκλοφορίας των αναπνευστικών ιών συνεχίζεται, καθώς η χώρα εισέρχεται σταδιακά στην περίοδο αυξημένης εποχικής δραστηριότητας.

Τα νεότερα στοιχεία αποτυπώνουν μια μικτή επιδημιολογική εικόνα: η γρίπη εμφανίζει περισσότερες νοσηλείες και νέους θανάτους, ενώ ο κορονοϊός παρουσιάζει αυξανόμενη θετικότητα, αλλά λιγότερες εισαγωγές και κανένα νέο σοβαρό περιστατικό διασωλήνωσης κατά την τελευταία εβδομάδα.