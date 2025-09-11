Εγκεφαλικό επεισόδιο: Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια και πώς μπορεί να διαγνωστεί

Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι αποτέλεσμα της ανεπαρκούς αιμάτωσης του εγκεφάλου και κατ’ επέκταση του θανάτου των εγκεφαλικών κυττάρων.

Πολλά από τα προειδοποιητικά σημάδια και συμπτώματα του εγκεφαλικού είναι ίδια και στα δύο φύλα. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι ελαφρύ ή πολύ σοβαρό και τα αποτελέσματά του προσωρινά ή μόνιμα. Μάλιστα αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου στον δυτικό κόσμο.

Κάθε λεπτό μετράει σύμφωνα με τους επιστήμονες και όσο πιο γρήγορα λάβει θεραπεία ο ασθενής, τόσο πιο πιθανό είναι ότι η ζημιά μπορεί να είναι μικρότερη.

Τα προειδοποιητικά σημάδια του εγκεφαλικού επεισοδίου

Ξαφνική ασυμμετρία, στράβωμα, στο πρόσωπο

Αδυναμία στο χέρι. Δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι του ψηλότερα από το κεφάλι του

Δυσκολία στην ομιλία. Όταν δεν μπορεί να μιλήσει ή οι λέξεις δεν ακούγονται καθαρά.

Ξαφνική δυσκολία στην όραση στο ένα ή και στα δύο μάτια

Απότομη δυσκολία στο περπάτημα, ζάλη, απώλεια ισορροπίας

Έντονος πονοκέφαλος χωρίς αιτία

Έντονη όσφρηση καμένου

Σπασμοί και πυρετός

Πώς θα προφυλαχθείτε από το εγκεφαλικό επεισόδιο

Παρακολουθείτε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση. Η υψηλή πίεση αντίθετα με αυτό που πολλοί πιστεύουν μπορεί να μη δώσει κανένα σύμπτωμα όπως πχ πονοκέφαλος.

Πολύ σημαντική είναι η τακτική σωματική άσκηση ,καθώς και η διατήρηση κανονικού σωματικού βάρους.

Διακόψετε το κάπνισμα

Τρώτε υγιεινά και χωρίς αλάτι και λιπαρά

Οι διαβητικοί πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας σχετικά με την ρύθμιση του σακχάρου αίματος.

Πώς μπορεί να διαγνωσθεί το εγκεφαλικό

Εξετάσεις αίματος

Νευρολογική εξέταση

Εξετάσεις απεικόνισης.Μαγνητική ή Αξονική τομογραφία

Δοκιμασίες καρδιακής λειτουργίας