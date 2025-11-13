Διπλασιάστηκε η υψηλή αρτηριακή πίεση σε παιδιά και έφηβους την τελευταία 20ετία – Πού οφείλεται

Η συχνότητα εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης σε παιδιά και έφηβους κάτω των 19 ετών σχεδόν διπλασιάστηκε την τελευταία εικοσαετία, από περίπου 3,2% το 2000 σε πάνω από 6,2% το 2020, σύμφωνα με μετα-ανάλυση, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet Child & Adolescent Health».

Η μελέτη εκτιμά ότι περισσότεροι από 114 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σήμερα με υπέρταση, με την παχυσαρκία να αποτελεί βασικό παράγοντα αυτής της αύξησης. Περίπου 19% των παιδιών και εφήβων με παχυσαρκία έχουν υπέρταση, σε σύγκριση με το 2,4% των παιδιών και εφήβων με φυσιολογικό βάρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σχεδόν 9% των παιδιών και εφήβων παρουσιάζουν συγκαλυμμένη υπέρταση, που δεν ανιχνεύεται στις συνήθεις ιατρικές επισκέψεις, αλλά εντοπίζεται μόνο με μετρήσεις εκτός ιατρείου, όπως σε μετρήσεις στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικό ποσοστό παιδιών μπορεί να παραμένει αδιάγνωστο.

Επιπλέον, περίπου 8% των παιδιών και εφήβων εμφανίζουν προϋπέρταση, δηλαδή επίπεδα πίεσης υψηλότερα από το φυσιολογικό αλλά όχι ακόμα εντός των ορίων υπέρτασης και αυτό αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για πιθανή εξέλιξη σε υπέρταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μελλοντικά προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακές και νεφρικές νόσους.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν την πιεστική ανάγκη για βελτιωμένο έλεγχο και συντονισμένα διαγνωστικά πρότυπα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κύμα παιδικής υπέρτασης παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι η μετα-ανάλυση αφορά σε 96 μεγάλες μελέτες για 443.000 παιδιά σε 21 χώρες. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ορισμένους περιορισμούς της μελέτης, όπως τη μεταβλητότητα των δεδομένων λόγω διαφορών στις μεθόδους μέτρησης και τις περιφερειακές πρακτικές υγειονομικής περίθαλψης.