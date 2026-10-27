Χασιμότο: Η νόσος του θυρεοειδή που πλήττει κυρίως τις γυναίκες

Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, γνωστή και ως αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, είναι μια πάθηση στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα στρέφεται εναντίον του θυρεοειδούς. Αυτό οδηγεί το ανοσοποιητικό σύστημα στο να παράγει αντισώματα που καταστρέφουν τα κύτταρα του θυρεοειδούς. Η ασθένεια συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της παραγωγής ορμονών, τον υποθυρεοειδισμό.

Η νόσος προσβάλλει πάνω από το 6% του γενικού πληθυσμού και πλήττει κυρίως το γυναικείο φύλο, λόγω του ιδιαίτερου μεταβολικού προφίλ και των πολλαπλών ορμονικών αλλαγών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, όπως είναι η εφηβεία, η ωορρηξία, η έμμηνος ρύση, η κύηση, η κλιμακτήριος και η εμμηνόπαυση. Συνήθως εμφανίζεται σε ηλικία μεταξύ 30 και 50 ετών.

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Πώς θα αναγνωρίσετε τα συμπτώματα

Η πάθηση εξελίσσεται αργά, έτσι μπορεί να μην εμφανίσει συμπτώματα για αρκετά χρόνια, ενώ η εμφάνισή τους ξεκινάει όταν μειώνεται η παραγωγή ορισμένων ορμονών. Οι ασθενείς με Χασιμότο αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Τα συμπτώματα που χτυπούν «καμπανάκι» είναι:

-Κόπωση και νωθρότητα

-Υπερένταση και εναλλαγές της διάθεσης

– Κατάθλιψη

-Διαταραχές ύπνου

– Αύξηση βάρους

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-Ευαισθησία στο κρύο

-Εφιδρώσεις και ταχυκαρδίες

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– Αίσθημα κατακράτησης

-Βρογχοκήλη

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-Απώλεια μνήμης και μειωμένη πνευματική διαύγεια

-Γαστρεντερικές διαταραχές, δυσκοιλιότητα

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– Ακανόνιστη ή υπερβολική εμμηνορροϊκή αιμορραγία

-Πόνους στους μυς και τις αρθρώσεις

-Ξηρό δέρμα και απώλεια μαλλιών

Η διάγνωση και η αντιμετώπιση

Η διάγνωση της νόσου γίνεται με βάση τα συμπτώματα του ασθενούς, την κλινική εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Ο γιατρός είναι εκείνος που θα καθοδηγήσει στη διεξαγωγή ορισμένων εξετάσεων αίματος, για να ελέγξει τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών (Τ3, Τ4) και της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH).

Αντιμετωπίζεται συνήθως με φάρμακα, καθώς δεν υπάρχει θεραπεία ίασης. Οι ασθενείς πρέπει να κάνουν συχνά εξετάσεις αίματος για την παρακολούθηση των επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών. Εάν δεν κάνουν θεραπεία, η θυρεοειδίτιδα Χασιμότo μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές που επηρεάζουν διάφορα μέρη του σώματος. Σύμφωνα με τους επιστήμονες η τήρηση ισορροπημένης διατροφής, η διαχείριση του στρες και η διατήρηση του βάρους, είναι σημαντικά για την υγεία του θυρεοειδούς. Ορισμένα θρεπτικά συστατικά όπως το σελήνιο, ο ψευδάργυρος και το ιώδιο βοηθούν στην λειτουργία του θυρεοειδούς, πάντα με την καθοδήγηση γιατρού.