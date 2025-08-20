Αντιδράσεις για τη συνεργασία ιδιωτών γιατρών με το ΕΣΥ – Για “μπίζνα” κάνει λόγο η ΕΙΝΑΠ

Μεγάλες αντιδράσεις προκαλεί στους νοσοκομειακούς γιατρούς η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ανοίγει την πόρτα του ΕΣΥ στους ιδιώτες γιατρούς.

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ κ. Γιώργος Σιδέρης εξαπολύει πυρά στο Υπουργείο Υγείας και σε μια αιχμηρή ανακοίνωσή τονίζει πώς το σχέδιο αυτό πρόκειται για μπίζνες, που θα επιφέρει νέες οικονομικές επιβαρύνσεις στους ασθενείς.

«Ο ιδιώτης γιατρός θα μπορεί να νοσηλεύει τους ασθενείς – πελάτες του σε δημόσια νοσοκομεία και τα έσοδα θα βαραίνουν εκείνους! Οι ασθενείς, που έχουν πληρώσει με χίλιους τρόπους, τώρα θα έχουν την “ελευθερία” να ξαναπληρώσουν για ιατρικές πράξεις, διαγνώσεις, φάρμακα, χειρουργεία. Αυτό άλλωστε θα πει αγορά υγείας και μάλιστα “ενιαία”: οι ασθενείς να πληρώνουν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Μετά τα απογευματινά -επί πληρωμή- ιατρεία, τα DRG’s, τα απογευματινά -επί πληρωμή- χειρουργεία, ήρθε η ώρα για την κυβέρνηση να βγάλει στο “σφυρί” και τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας. Το μεγάλο φαγοπότι που συνοδεύει την υγεία-εμπόρευμα συνεχίζεται» αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Ένωση Ελευθέρων Επαγγελματιών Χειρουργών: Πρόχειρες ρυθμίσεις και εξευτελιστικές αμοιβές.

“Μπάλωμα” στις ελλείψεις αποτελεί η απόφαση του υπουργείου Υγείας να συμμετάσχουν ιδιώτες στα χειρουργεία του ΕΣΥ αναφέρει το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Χειρουργών (ΠΕΕΛΕΧ) . Μάλιστα όπως σχολιάζει η Ένωση “Πρόκειται και πάλι για έναν ξεκάθαρο εμπαιγμό προς τους ιδιώτες, που σηκώνουν πολύ μεγάλο μερίδιο της δημόσιας υγείας, μιας και το διαλυμένο ΕΣΥ κατευθύνει όλο και περισσότερο τους πολίτες προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ακριβώς που επιθυμούν εδώ και μια δεκαετία (όλες οι πολιτικές ηγεσίες): να απαλλαγούν από το κόστος συντήρησης του ΕΣΥ, ρίχνοντας τις ευθύνες στους ιατρούς και «μπαλώνοντας» καταστάσεις με ημίμετρα.

Οι λόγοι που διαφωνούν:

Η «τιμωρητική» στάση του ΥΥΚΑ εναντίον των ιδιωτών ιατρών με απειλές και υπονοούμενα περί «προνομιούχων ιδιωτών και μη-προνομιούχων ιατρών του ΕΣΥ» είναι απαράδεκτες και ανεπίτρεπτες. Οι ιδιώτες ιατροί αποτελούσαν και θα συνεχίσουν να αποτελούν πυλώνα της δημόσιας υγείας και είναι επιλογή και συνταγματικό δικαίωμα τους να απέχουν από ένα ΕΣΥ που ηθελημένα έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του. Έχουμε εκφράσει ήδη ανοιχτά τον απαράδεκτο αθέμιτο ανταγωνισμό της εξόδου των ιατρών του ΕΣΥ, στον ιδιωτικό τομέα. Με καλυμμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές και την δυνατότητα να παραπέμπουν νοσηλείες και χειρουργεία από το ιδιωτικό τους ιατρείο στο ΕΣΥ, έχουν ήδη προνομιακή μεταχείριση έναντι των ιδιωτών. Για ακόμη μια φορά ιατροί του ΕΣΥ μπορούν να μπαινοβγαίνουν μεταξύ ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών, κάποιοι εκ των οποίων το κάνουν εδώ και χρόνια, με νομικά κατοχυρωμένο πλέον τρόπο. Ήδη με τον προηγούμενο νόμο κατευθύνουν ασθενείς από και προς το νοσοκομείο και τις ιδιωτικές κλινικές, αναλόγως της οικονομικής δυνατότητας του ασθενή. Σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση της ΚΥΑ προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ιατρός πρέπει να κάνει αίτηση προς το νοσοκομείο (και όχι στο υπουργείο), η οποία θα εξεταστεί από τον διοικητή του νοσοκομείου και τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας. Δεν χρειάζεται εδώ να αναφερθεί, το ποιες αιτήσεις θα εγκριθούν και ποιες όχι, καθώς με την επιλογή συγκεκριμένων ιατρών καταργείται κάθε έννοια δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών. Το πρόγραμμα των χειρουργείων καταρτίζεται από τους διευθυντές των κλινικών. Ήδη υπάρχουν εσωτερικές διενέξεις για το πότε και ποιος θα προγραμματίσει τα χειρουργεία του , μεταξύ του Διευθυντή και των υπολοίπων ιατρών του τμήματος. Πότε ακριβώς θα βάζουν οι ιδιώτες επεμβάσεις; Όταν και αν προκύψει κενό στο ήδη ασφυκτικά γεμάτο πρόγραμμα; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λοιπόν να μπουν χειρουργεία ιδιωτών στο ΕΣΥ, καθώς οι Διευθυντές είτε θα μπλοκάρουν τα προγράμματα στις αίθουσες, είτε θα ζητούν νόμιμα ανταλλάγματα από τους ιδιώτες με πιθανότερο αυτό της κάλυψης εφημεριών. Είναι ο κυριότερος λόγος που αυτή η ΚΥΑ είναι για το θεαθήναι. Μια δήθεν ισότητα στην διενέργεια χειρουργείων, οι λίστες των οποίων είναι ασφυκτικά γεμάτες και τα προγράμματα καταρτίζονται από ιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίοι προφανώς και θα προηγούνται. Είναι απορίας άξιο πώς θα πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις στο απογευματινό πρόγραμμα, όταν ήδη το εξαντλημένο νοσηλευτικό προσωπικό και οι ελάχιστοι αναισθησιολόγοι που έχουν απομείνει στο ΕΣΥ , δεν μπορούν να καλύψουν ούτε την ολοήμερη λειτουργία και τις εφημερίες. Στα γενικότερα πλαίσια των απαράδεκτων αμοιβών στο ΕΣΥ, θα είναι και οι αμοιβές των ιατρικών πράξεων. Συγκεκριμένα, για πολύ μικρές χειρουργικές επεμβάσεις ο γιατρός λαμβάνει 125 ευρώ. Για μικρές η αποζημίωση είναι 245 ευρώ, για μεσαίες 400 ευρώ, για μεγάλες 550 ευρώ, για βαριές 750 ευρώ και για εξαιρετικά βαριές ο ιδιώτης γιατρός θα λαμβάνει 1.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στους αναισθησιολόγους, η αμοιβή τους για πολύ μικρή επέμβαση διαμορφώνεται στα 90 ευρώ, για μικρή στα 155 ευρώ, για μεσαία στα 245 ευρώ, για μεγάλη στα 350 ευρώ, για βαριά στα 400 ευρώ και για εξαιρετικά βαριά στα 450 ευρώ. Είναι αμοιβές ντροπής για τους λειτουργούς που κρατούν τα χέρια τους το πολυτιμότερο αγαθό της υγείας. Απαιτούμε αξιοπρεπείς αμοιβές, ανάλογες του βάρους και της ευθύνης αυτού του λειτουργήματος. Η κίνηση αυτή αποτελεί προπύργιο αναχαίτισης μιας δίκαιης αναπροσαρμογής των ιατρικών αμοιβών από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, αφού δημιουργεί προηγούμενο ιατρικών αμοιβών βάση νόμου και για ακόμη μια φορά η εταιρεία / κράτος καθορίζει την αμοιβή του ιατρού χωρίς να υπάρχει συνεννόηση ή να ζητηθούν προτάσεις ΠΡΙΝ τη θέσπιση του τιμοκαταλόγου! Η τιμολόγηση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί το μόνο κλάδο παροχής υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια που δεν έχει αναπροσαρμοστεί από δεκαετίες, σε αντίθεση με τα νοσοκομειακά ασφάλιστρα που αναπροσαρμόζονται ανά εξάμηνο. Είναι δε ο μοναδικός κλάδος που εφαρμόζεται διατίμηση. Οι αμοιβές θα εισπράττονται από το νοσοκομείο και θα αποδίδονται εντός 3μήνου. Είναι επίσης απορίας άξιο το πως θα γίνεται αυτό πράξη , όταν οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων εξαντλούνται ήδη από τον Ιούλιο- Αύγουστο κάθε έτους και όταν οι απλήρωτες εφημερίες αγγίζουν τους 8 και 10 μήνες Αναφέρει η ΚΥΑ ότι ο ιατρός θα «αποζημιώνει» το νοσοκομείο για τα νοσήλια και την χρήση του εξοπλισμού και ο ασθενής θα πληρώνει την αμοιβή του ιατρού απευθείας στο νοσοκομείο, ενώ ο ιατρός θα παίρνει την αμοιβή του σε διάστημα 3 μηνών !! Δηλαδή θα παρακρατούνται οι αμοιβές μας από το νοσοκομείο και «όταν» μπορέσει θα τις αποδώσει. Ποιο άλλο επάγγελμα εργάζεται επι πιστώσει; Η δικαιολογία ότι αυτά τα υβριδικά συστήματα εφαρμόζονται και στο εξωτερικό, δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτή καθώς πρόκειται για τελείως διαφορετικές κουλτούρες (κοινωνία-ιατροί-πολιτική ηγεσία) και τελείως διαφορετικές οικονομίες. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν προσφέρονται τέτοιες εξευτελιστικές αμοιβές, στους ανθρώπους που κρατούν ανθρώπινες ζωές στα χέρια τους. Ο ΙΣΑ έσπευσε με τυμπανοκρουσίες να υποδεχτεί την «ισότιμη μεταχείριση» μεταξύ ιδιωτών και ιατρών του ΕΣΥ. Χρόνια τώρα ζητούμε ως κλάδος την υποστήριξη του ΙΣΑ σε πάγια προβλήματα μας με τον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικές κλινικές και ασφάλειες) που καθορίζουν κατά το δοκούν τους όρους παροχής υγείας, αλλά ουδέποτε ασχολήθηκε για την λήψη αποφάσεων. Συζητήσεις επί συζητήσεων και πράξη καμία, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της παράνομης κράτησης των αμοιβών μας από τις ιδιωτικές κλινικές. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ισότιμη μεταχείριση. Πάγια θέση μας παραμένει ότι ο ΙΣΑ και ο ΠΙΣ οφείλουν να υποστηρίξουν τον πλήρη διαχωρισμό του ιδιωτικού από τον δημόσιο τομέα υγείας, με τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας και αμοιβές για όλα τα μέλη τους. Θεσμικός ρόλος του ΙΣΑ, του ΠΙΣ και όλων των ιατρικών συλλόγων της χώρας είναι να υπερασπίζονται τα δικαιώματα όλων των ιατρών, ιδιωτών και ιατρών ΕΣΥ, ισότιμα και δίκαια προς όφελος της Υγείας και όχι τη της εκάστοτε ηγεσίας. Ας μην κρυβόμαστε: Η συγκεκριμένη ΚΥΑ εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις τις οποίες όλοι γνωρίζουμε.

Τι ζητά η Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρων Επαγγελματιών Χειρουργών

Την απόσυρση της απόφασης εξόδου των ιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα καθώς είναι κατάφορος αθέμιτος ανταγωνισμός και την επαναφορά ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας του ΕΣΥ και του ιδιωτικού τομέα

Εάν είναι τόσο απαραίτητη πλέον η συμμετοχή των ιδιωτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ , να γίνει και με τους ιδιώτες στο τραπέζι των αποφάσεων ώστε να βρεθούν πραγματικά ισότιμες λύσεις. Οι προτάσεις για την συγκεκριμένη ΚΥΑ