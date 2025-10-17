Α’ Ογκολογική Κλινική του Metropolitan Hospital: Συμμετέχει στη μελέτη mRNA V-940 για μεταστατικό μελάνωμα

Η Α’ Ογκολογική Κλινική του Metropolitan Hospital συμμετέχει πλέον σε μία νέα διεθνή τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που διερευνά τη χρήση mRNA εμβολίου (V-940) σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη για το μεταστατικό μελάνωμα, μια θεραπεία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το προσωποποιημένο αυτό εμβόλιο «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας άθικτα τα υγιή κύτταρα, μειώνοντας παράλληλα τις παρενέργειες. Χρησιμοποιήθηκε στο πρώιμο μελάνωμα με ενθαρρυντικά αποτελέσματα και τώρα δοκιμάζεται και στη μεταστατική νόσο, σε κλινική μελέτη που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και συμμετέχουν 3 κέντρα από την Ελλάδα.

Η εφαρμογή της ανοσοθεραπείας στο μελάνωμα έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ποιότητα ζωής, την επιβίωση και την ίαση των ασθενών την τελευταία δεκαετία. Από το 2014, με τη χρήση παραγόντων όπως η πεμπρολιζουμάμπη επιτυγχάνονται σημαντικές και μακροχρόνιες ανταποκρίσεις, ενώ με το συνδυασμό nivolumab–ipilimumab, πάνω από το 50% των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα ξεπερνούν τη δεκαετία επιβίωσης.

Η νέα εποχή για τη θεραπεία του καρκίνου έχει ήδη ξεκινήσει συναρπαστικά και γεννά βάσιμες ελπίδες σε εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Metropolitan Hospital, οι ασθενείς μπορούν να λάβουν αυτές τις θεραπείες δωρεάν, μέσω κλινικών δοκιμών.