ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβλήματα στη Google: Εκτός λειτουργίας YouTube και Gmail σε Ελλάδα και εξωτερικό

Επηρεάζονται εκατομμύρια χρήστες

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες της Google παρουσιάζονται το πρωί της Πέμπτης, όσο σε Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως αναφέρουν χρήστες.

Μεταξύ των πλατφορμών που έχουν επηρεαστεί είναι το Gmail, το YouTube, το Google Maps, η Αναζήτηση Google και το Google Drive.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Ευρώπη, με χώρες όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Γεωργία και η Σερβία να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

