Προβλήματα στη Google: Εκτός λειτουργίας YouTube και Gmail σε Ελλάδα και εξωτερικό

Σοβαρά προβλήματα στις υπηρεσίες της Google παρουσιάζονται το πρωί της Πέμπτης, όσο σε Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως αναφέρουν χρήστες.

Access issues persist worldwide for Google services (Gmail, Google, Gemini, Maps…), YouTube, Spotify, and PlayStation. September 4, 2025

Μεταξύ των πλατφορμών που έχουν επηρεαστεί είναι το Gmail, το YouTube, το Google Maps, η Αναζήτηση Google και το Google Drive.

User reports indicate problems at Google services are down in some countries, primarily felt across Southeastern Europe

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Ευρώπη, με χώρες όπως η Ελλάδα, η Τουρκία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Γεωργία και η Σερβία να αντιμετωπίζουν προβλήματα.