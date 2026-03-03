Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναφορές για πολλά προβλήματα στη σύνδεση στο Facebook από χρήστες

Τι αναφέρουν οι χρήστες

Αναφορές για πολλά προβλήματα στη σύνδεση στο Facebook από χρήστες
Γεράσιμος Λυμπέρης

Πολλά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Facebook το βράδυ της Τρίτης 3/3.

Οι χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης στους λογαριασμούς τους, καθώς και αδυναμία φόρτωσης των αναρτήσεων.

Τα εν λόγω προβλήματα επαληθεύει και το παρακάτω γράφημα του downdetector

