Αναφορές για πολλά προβλήματα στη σύνδεση στο Facebook από χρήστες
Τι αναφέρουν οι χρήστες
Πολλά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Facebook το βράδυ της Τρίτης 3/3.
Οι χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης στους λογαριασμούς τους, καθώς και αδυναμία φόρτωσης των αναρτήσεων.
Τα εν λόγω προβλήματα επαληθεύει και το παρακάτω γράφημα του downdetector
