Πόσο παχαίνει τελικά η λαγάνα; Θα εκπλαγείς με τον αριθμό των θερμίδων

Η Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει και μαζί της όλα τα εδέσματα του σαρακοστιανού τραπεζιού όπως η παραδοσιακή λαγάνα.

Η λαγάνα δεν λείπει από κανένα ελληνικό σπίτι την Καθαρά Δευτέρα, συνοδεύοντας νηστίσιμα πιάτα όπως ταραμοσαλάτα, χαλβά και θαλασσινά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια, όπως πολλά ακόμα εδέσματα της Σαρακοστής, κρύβει αρκετές θερμίδες, που μπορεί να επηρεάσουν μια ισορροπημένη διατροφή. Οι θερμίδες εξαρτώνται από τα υλικά, το μέγεθος και τον τρόπο παρασκευής της.

Παραδοσιακά, η λαγάνα παρασκευάζεται από λευκό αλεύρι, νερό, μαγιά, αλάτι και σουσάμι, γεγονός που την κάνει πλούσια σε υδατάνθρακες και θερμίδες.

Πάνω-κάτω έχει τις θερμίδες ενός κλασικού ψωμιού και πιο συγκεκριμένα κατά μέσο όρο:

100 γραμμάρια λαγάνα → 270–300 θερμίδες

1 μικρό κομμάτι (περίπου 50γρ.) → 135–150 θερμίδες

1 μεγάλο κομμάτι (100γρ.) → 270–300 θερμίδες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μισή λαγάνα (350–400γρ.) → 900–1.200 θερμίδες

Ολόκληρη λαγάνα (750–800γρ.) → έως 2.000–2.400 θερμίδες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φυσικά, από μόνη της δεν μπορεί να αυξήσει το βάρος, ιδίως όταν καταναλώνεται με μέτρο.

Βέβαια, μπορεί να συμβάλει σε αύξηση θερμίδων γιατί είναι πλούσια σε υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμικού δείκτη, ανεβάζει σχετικά γρήγορα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, καταναλώνεται εύκολα σε μεγάλες ποσότητες και συνδυάζεται συνήθως με θερμιδογόνα συνοδευτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να την κατατάξουμε στις “απαγορευμένες” τροφές, αλλά να προσέξουμε τη συνολική ποσότητα που θα καταναλώσουμε και τους συνδυασμούς με άλλα τρόφιμα στο γεύμα.

Έτσι, τρώνοντάς τη με μέτρο και εντάσσοντάς τη σε ένα ισορροπημένο γεύμα, μπορείς να την απολαύσεις χωρίς να επιβαρύνεις τη διατροφή ή το βάρος σου.