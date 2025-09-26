Υπουργείο Πολιτισμού: Επεμβάσεις για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου στους Δελφούς

Tα τελευταία χρόνια, στο αρχαίο θέατρο των Δελφών υλοποιείται σταδιακά -από το Υπουργείο Πολιτισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας- ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επεμβάσεων προστασίας και αποκατάστασης.

Οι εργασίες αφορούν στην ανάταξη βαθμίδων και εδωλίων, στη συμπλήρωση του κοίλου, με διάσπαρτα ή νέα εδώλια, στην αποκατάσταση των ορθοστατών της ορχήστρας, στην ενίσχυση των αναλημμάτων, καθώς και στην αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων υδάτων με επεμβάσεις ενίσχυσης των πρανών και αποστραγγιστικά συστήματα.

Το έργο υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με προϋπολογισμό 1.700.000 ευρώ.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Η προστασία και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Πολιτισμού. Η μέριμνα μας είναι διαρκής και πολυεπίπεδη. Ολοκληρώνεται το μείζον έργο της αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων και της θωράκισης του επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, από τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, προϋπολογισμού περίπου 7.500.000 ευρώ, με πόρους του Ταμείο Ανάκαμψης και φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων.

Ολοκληρώθηκε η αντιπυρική και η αντιπλημμυρική προστασία του χώρου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης, που υλοποιεί η οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων και αφορούν στο συγκρότημα των ανατολικών θερμών, στο δυτικό τμήμα της αρχαίας πόλης και στο Γυμνάσιο, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ περίπου, με πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»-ΕΣΠΑ 2021-2027.

Με τις συγκεκριμένες επεμβάσεις, στόχος μας είναι να ενισχύουμε σταθερά και συστηματικά τους Δελφούς ως κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό και πολύτιμο αναπτυξιακό πόρο για τη Στερεά Ελλάδα και τη χώρα, θωρακίζοντας και επεκτείνοντας τον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Το αρχαίο θέατρο αποτελεί, από μόνο του, μια αυτοτελή μνημειακή οντότητα, στην οποία εξελίσσεται συστηματικά το έργο της αποκατάστασης».

Το δυτικό ανάλημμα σώζεται σε όλο του το μήκος (34 μ.) και σε ύψος έως 3,50 μ. περίπου, και διαιρείται σε δύο τμήματα.

