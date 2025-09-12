Συνάντηση Λίνας Μενδώνη με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα – Τι συζήτησαν

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Αθήνα Δρ. Ali Obaid Al Dhaheri, ο οποίος επέδωσε στην Υπουργό επίσημη ευχαριστήρια επιστολή του ομολόγου της για την καίρια στήριξη της Ελλάδας, στην εγγραφή του παλαιοντολογικού τοπίου Faya της Sharjah, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, τον Ιούλιο.

Η Λίνα Μενδώνη ευχαρίστησε, αντιστοίχως, τον Πρέσβη για την εμιρατινή υποστήριξη στην εγγραφή των Μινωικών Ανακτόρων, στον ίδιο Κατάλογο.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η πραγματοποίηση εκθέσεων ελληνικών αρχαιοτήτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και η δυνατότητα διοργάνωσης εμιρατινών εκθέσεων στην Αθήνα. Ο Πρέσβης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο νέο Εθνικό Μουσείο Zayed, το οποίο θα εγκαινιαστεί τον προσεχή Δεκέμβριο, τονίζοντας τις προοπτικές συνεργασίας με πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας.

Παράλληλα, προσκάλεσε την Υπουργό Πολιτισμού να επισκεφθεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη άριστης πολιτιστικής συνεργασίας των δύο χωρών και την προώθηση των απευθείας επαφών των δύο λαών μέσω του πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αποτελεί την τιμώμενη χώρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου της Sharjah, ένα από τα μεγαλύτερα του αραβικού κόσμου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο.