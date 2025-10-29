Ποια Μουσεία της Αθήνας έχουν δωρεάν είσοδο την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Δωρεάν είσοδο θα έχουν τα περισσότερα κρατικά μουσεία, καθώς οι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από Νοέμβριο μέχρι και 31 Μαρτίου, με το Μουσείο Ακρόπολης να μην περιλαμβάνεται σε αυτήν τη ρύθμιση.

Μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία της Αθήνας που προσφέρουν δωρεάν είσοδο είναι:

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή)

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης

Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών, Μαρούσι

Δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο όλο τον χρόνο

Ακόμη κι όταν δεν ισχύει γενική δωρεάν είσοδος για όλους, υπάρχουν κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες που απολαμβάνουν μόνιμη ελεύθερη ή μειωμένη πρόσβαση: