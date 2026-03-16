Όσκαρ 2026: Ο Sean Penn μπήκε στην “ελίτ” των ηθοποιών με τρία αγαλματίδια

Ένα ακόμα σπουδαίο βραβείο πρόσθεσε στη συλλογή του ο Sean Penn, ο οποίος στα φετινά Όσκαρ 2026 τιμήθηκε με το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη».

Με αυτό το βραβείο, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης έφτασε τα τρία Όσκαρ ερμηνείας και μπήκε στο “κλαμπ” των ηθοποιών που έχουν καταφέρει το ίδιο (οι άλλοι είναι ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Τζακ Νίκολσον και ο Γουόλτερ Μπρέναν).

Sean Penn becomes fourth male actor to win three #Oscars after taking the prize for best supporting actor. Presenter Kieran Culkin joked: “Sean Penn couldn't be here this evening or didn't want to, so I'll be accepting the award on his behalf.”



Penn joins Daniel Day-Lewis, Jack… pic.twitter.com/JfVKeU1LWG— Variety (@Variety) March 16, 2026

Ο ίδιος, βέβαια, επέλεξε να μην δώσει το παρών στην 98η τελετή απονομής. Έχοντας πει κατά καιρούς ότι η αξία μιας ερμηνείας δεν καθορίζεται από διαγωνιστικές διαδικασίες, ο καταξιωμένος ηθοποιός φαίνεται ότι δεν πήγε, καθώς βρισκόταν εκτός ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Ουκρανία, χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς κάνει εκεί.

Το αγαλματίδιο παρέλαβε εκ μέρους του ο βραβευμένος με Όσκαρ Β΄ ρόλου στην περσινή απονομή, Κίραν Κάλκιν, ο οποίος βρισκόταν στη σκηνή ως παρουσιαστής της κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Sean Penn έχει κερδίσει στο παρελθόν το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες «Μυστικό ποτάμι» (2004) και «Milk» (2009).

Στην ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον, που σάρωσε στην 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, ο Sean Penn υποδύεται τον συνταγματάρχη Στίβεν Τζ. Λόκτζοου.

Πρόκειται για έναν ακροδεξιό αξιωματικό του αμερικανικού στρατού που βιώνει έναν ταπεινωτικό ερωτικό εξευτελισμό και έπειτα αναπτύσσει μια εμμονική σχέση με την Περφίντια, χαρακτήρα που ενσαρκώνει η Τεγιάνα Τέιλορ.

Σημειώνεται πως στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο ως ένας πρώην πολιτικός ακτιβιστής σε επαναστατική ομάδα.