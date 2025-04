Ο διάσημος ηθοποιός Ματ Ντέιμον απαθανατίστηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια μιας χαλαρωτικής κρουαζιέρας στα καταγάλανα νερά της Φαβινιάνα στην Ιταλία. Ο 54χρονος σταρ, κάνοντας ένα διάλειμμα από τα απαιτητικά γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», φάνηκε να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του με ένα πολυτελές γιοτ, ο Ματ Ντέιμον φορούσε ένα μπλε μαγιό, αποκαλύπτοντας μια εντυπωσιακή φυσική κατάσταση. Η αφοσίωσή του στη γυμναστική για τον ρόλο του Οδυσσέα είναι εμφανής, καθώς οι φωτογραφίες από τις διακοπές του μαρτυρούν ένα καλογυμνασμένο σώμα.

Διαβάστε επίσης: Ματ Ντέιμον για τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» στη Μεσσηνία – «Περάσαμε υπέροχα»

Αυτή η μεταμόρφωση είχε γίνει αντιληπτή και νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην ακτή της Φαβινιάνα, όπου ο ηθοποιός είχε απαθανατιστεί χωρίς μπλούζα, φορώντας στη συνέχεια ένα μπουφάν για να προστατευτεί από το πιθανό κρύο.

Στη νέα ταινία «Οδύσσεια», ο Ματ Ντέιμον αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Οδυσσέα, πλάι σε ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει επίσης τη Ζεντάγια και πολλούς άλλους γνωστούς ηθοποιούς. Η φυσική του κατάσταση φαίνεται να είναι απαραίτητη για την ενσάρκωση αυτού του μυθικού ήρωα, ο οποίος είναι γνωστός για τη δύναμη και την αντοχή του.

Οι θεατές αναμένουν με ενδιαφέρον να δουν τον Ματ Ντέιμον σε αυτόν τον απαιτητικό ρόλο και την εντυπωσιακή μεταμόρφωσή του για τις ανάγκες της ταινίας.

Shirtless Matt Damon flaunts his chiseled body on yacht after impressive transformation for ‘The Odyssey’ https://t.co/l01RSNMbgI pic.twitter.com/FBddtFkQHE

Matt Damon looks unrecognizable as he shows off ripped body on set of new Christopher Nolan film https://t.co/TgmP4Tg9F9 pic.twitter.com/O78ZYhbPvc