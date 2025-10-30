Μπράιαν Κοξ: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να πάνε σπίτι τους – Αφήστε τα να φύγουν»

Ο Μπράιαν Κοξ, πρωταγωνιστής της σειράς «Succession» και αναγνωρισμένης παγκόσμιας εμβέλειας θεατρικός αστέρας, τάχθηκε με κατηγορηματικό τρόπο υπέρ της άμεσης επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, από το Βρετανικό Μουσείο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Τα Μάρμαρα» στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Στέρλινγκ στη Σκωτία, ο Μπράιαν Κοξ εξέφρασε τη βαθιά του πεποίθηση για το δίκαιο του ελληνικού αιτήματος.

«Είναι τόσο προφανές ότι τα Ελγίνεια Μάρμαρα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε να είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Ξέρω ότι θα είναι ένα δύσκολο χάπι να το καταπιεί κανείς, αλλά πρέπει να το δούμε ιστορικά· τα μάρμαρα αποκτήθηκαν τότε, και ακόμη δεν υπάρχει νομική αποκατάσταση για το τι ήταν αυτή η συμφωνία, αλλά αποκτήθηκαν όταν η Ελλάδα βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή», απάντησε αρχικά ο ηθοποιός.

«Οπότε, με έναν τρόπο, είναι μια ψεύτικη στιγμή για να αφαιρεθεί οτιδήποτε από την Ελλάδα. Εφόσον είναι ελληνικά, πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Είναι λογικό. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά ώριμοι και αρκετά γενναίοι ώστε να πούμε: αφήστε τα να φύγουν», υποστήριξε ο Μπράιαν Κοξ.

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν μας ανήκουν. Είναι τόσο απλό. Δεν ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο. Ήρθαν μέσω του Λόρδου Έλγιν, αλλά ήταν κάτι νομικά αμφισβητήσιμο. Δεν βλέπω ποιο είναι το ζήτημα».

Η συνέντευξη του Μπράιαν Κοξ έρχεται να ενισχύσει τη διεθνή συζήτηση, καθώς το ντοκιμαντέρ «Τα Μάρμαρα» του David Wilkinson, το οποίο καταγράφει το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο της διεκδίκησης, κάνει πρεμιέρα στις 30 Οκτωβρίου.