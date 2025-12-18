Κική Μορφονιού: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Φτωχότερος είναι από σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, ο κόσμος της όπερας στην Ελλάδα, καθώς η εμβληματική μεσόφωνος Κική Μορφωνιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Η απώλειά της κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), την οποία υπηρέτησε με απαράμιλλο ήθος και αφοσίωση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Μια διαδρομή γεμάτη «χρυσές» σελίδες

Γεννημένη στην Αθήνα το 1936, η Κική Μορφωνιού υπήρξε ένα σπάνιο ταλέντο που αναγνωρίστηκε νωρίς. Μετά τις αριστοτεχνικές σπουδές της στο Εθνικό Ωδείο και τη μετεκπαίδευση στο Μιλάνο με υποτροφία, συνέδεσε άρρηκτα το όνομά της με την ΕΛΣ από το 1958.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην καριέρα της ερμήνευσε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε περισσότερες από σαράντα όπερες (όπως η Κάρμεν, ο Κουρέας της Σεβίλλης και ο Τροβαδούρος), ενώ συμμετείχε σε ιστορικές πρώτες παρουσιάσεις έργων που καθόρισαν το ελληνικό λυρικό θέατρο.

Το όνομα της Κικής Μορφωνιού θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη των φιλόμουσων για τη συνεργασία της με τη Μαρία Κάλλας.

Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στάθηκε επάξια δίπλα στην παγκόσμια ντίβα, ερμηνεύοντας την Ανταλτζίζα στη «Νόρμα» (1960) και τη Νέρις στη «Μήδεια» (1961), δημιουργώντας στιγμές που θεωρούνται ορόσημα για την παγκόσμια ιστορία της όπερας.

Πέρα από τη σκηνή, η Κική Μορφωνιού προσέφερε πολύτιμο έργο ως δασκάλα στο Ωδείο Αθηνών από το 1974, μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση της στις επόμενες γενιές.

Το 2023, η ΕΛΣ την τίμησε με ειδική πλακέτα για τη συνολική της προσφορά, αναγνωρίζοντας όχι μόνο το φωνητικό της μέγεθος αλλά και την αστείρευτη αγάπη της για τη λυρική τέχνη. Χάρης Ακριβιάδης

Η διοίκηση και οι συνάδελφοί της στην Εθνική Λυρική Σκηνή αποχαιρετούν με βαθιά οδύνη μια καλλιτέχνιδα που υπήρξε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, εκφράζοντας τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά της.