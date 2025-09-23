Iron Maiden: Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων για την συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πότε ξεκινά η προπώληση

Η αντίστροφη μέτρηση για την προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ στις 23 Μαΐου 2026 έχει ξεκινήσει. Ενώ η γενική προπώληση θα ξεκινήσει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, τα μέλη του fan club μπορούν ήδη να εξασφαλίσουν τη θέση τους.

Η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε αναλυτικά τις τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες καλύπτουν όλες τις επιλογές, από την αρένα μέχρι τις κερκίδες. Οι τιμές ξεκινούν από τα 86,25 ευρώ για τα εισιτήρια στο πέταλο απέναντι από τη σκηνή και φτάνουν μέχρι τα 178,25 ευρώ για τις θέσεις που βρίσκονται στις κερκίδες, πλάι και κοντά στη σκηνή.

Μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψη του συγκροτήματος είναι ότι τα εισιτήρια της αρένας θα είναι ενιαία, χωρίς διαχωρισμό σε ζώνες, με κόστος 103,50 ευρώ.

Η προπώληση γίνεται σταδιακά. Μετά την αποκλειστική διάθεση για τα μέλη του fan club που ξεκίνησε σήμερα, σειρά παίρνουν αύριο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της High Priority Promotions.

Η μεγάλη στιγμή για το ευρύ κοινό έρχεται το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, οπότε και ξεκινά η γενική προπώληση.

Αναλυτικά οι τιμές ανά κατηγορία: