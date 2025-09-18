Οι Iron Maiden στην Ελλάδα: Ανακοινώθηκε συναυλία τον Μάιο στο ΟΑΚΑ – Πότε αρχίζει η προπώληση των εισιτηρίων

Στην Ελλάδα επιστρέφουν οι θρυλικοί Iron Maiden, με μία μεγάλη, μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ τον Μάιο, για να γιορτάσουντα 50 χρόνια επί σκηνής.

Η συναυλία στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μαΐου, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων αρχίζει στις τις 22 Σεπτεμβρίου.

Με αυτή τη συναυλία, το θρυλικό συγκρότημα εγκαινιάζει το δεύτερο σκέλος της περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2025–2026».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο εβδομάδες πριν θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ και η συναυλία των Metallica, με την Αθήνα να γίνεται σημείο αναφοράς για τους φίλους της heavy metal.

Η Αθήνα θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας των Iron Maiden, η οποία θα συνεχιστεί σε Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι οι Iron Maiden τελευταία φορά είχαν εμφανιστεί στην Ελλάδα το 2022, με τη συναυλία τους να σημαδεύεται από την προσωρινή αποχώρηση του Bruce Dickinson, λόγω καπνογόνων από το κοινό κατά τη διάρκεια του «The Number of the Beast».