Μια σειρά από δράσεις ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων για να τιμήσει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, την Κυριακή 18 Μαΐου, ενώ θα παραμείνουν ανοικτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο οι πολιτιστικοί χώροι.

«Θέλουμε μουσεία ανοιχτά, προσβάσιμα, γεμάτα ζωή», τόνισε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και συνέχισε: «Στην καρδιά της πόλης, οι πολιτιστικοί χώροι του δήμου Αθηναίων, από την Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο και το Κέντρο Τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας, μέχρι το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης ‘Αγγελική Χατζημιχάλη’ στην Πλάκα, γίνονται σημεία συνάντησης, έκφρασης και συμμετοχής. Γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων με εκδηλώσεις, χορό και εκθέσεις που συνδέουν την τέχνη με τη ζωή.

Προσκαλούμε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες για διάλογο και δημιουργία γύρω από την κοινή μας πολιτιστική εμπειρία».

Αναλυτικά ανοικτά και με ελεύθερη είσοδο την Κυριακή 18 Μαΐου θα είναι:

– Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (10:00-16:00)

Λεωνίδου & Μυλλέρου Μεταξουργείο

– Κέντρο Τεχνών – Πάρκο Ελευθερίας (10:00-15:00)

Βασ. Σοφίας Πάρκο Ελευθερίας

– Μουσείο Μαρία Κάλλας (10:00 -19:00)

Μητροπόλεως 44

– Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου (10:00-20:00)

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Περαιώς 100, Γκάζι

– Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος (10:00-15:00)

Μοναστηρίου και Κρέοντος 1, Ακαδημία Πλάτωνος

– Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» (10:00-15:00)

Αγγ. Χατζημιχάλη 6 Πλάκα

– Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» (10:00-15:00)

Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο

Ειδικές δράσεις με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων θα συμμετέχουν στον εορτασμό με μία σειρά δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη συμμετοχή. Συγκεκριμένα:

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

12-16/5 – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ένας πίνακας… πολλές ιστορίες»

Με αφορμή το έργο «Η Αίγινα του 1862» του Έρνστ Τσίλερ, η Πινακοθήκη φέρνει την τέχνη μέσα στις σχολικές αίθουσες του Μεταξουργείου, ενώ ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18 Μαΐου, 11:30) υποδέχεται οικογένειες και μαθητές σε ένα μεγάλο εικαστικό εργαστήρι.

Πάρκο Ελευθερίας (εξωτερικός χώρος Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων)

17/5 – «Πολιτισμός σε Κίνηση»

Το φετινό θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, «Μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή», θέτει στο επίκεντρο τη μεταβαλλόμενη φύση του κόσμου μας και την αναγκαιότητα τα μουσεία να λειτουργούν, όχι μόνο ως χώροι διατήρησης της μνήμης, αλλά και ως ζωντανοί οργανισμοί, που συμμετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς μετασχηματισμούς.

Στο πνεύμα αυτό, η εκδήλωση «Πολιτισμός σε Κίνηση» επιχειρεί να αποτυπώσει καλλιτεχνικά και βιωματικά την έννοια της διαρκούς μετακίνησης -γεωγραφικής, πολιτισμικής, νοητικής- η οποία διαμορφώνει τις σύγχρονες κοινωνίες, παρουσιάζοντας ένα πολύμορφο πολιτιστικό πρόγραμμα με χορούς, debate, ξεναγήσεις και εργαστήρια για όλες τις ηλικίες:

18:10 – 18:30 Χοροί που Αντιστέκονται στον Χρόνο. Το Χορευτικό Συγκρότημα Σαρακατσάνων θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς και αυθεντικούς ρυθμούς.

18:30 – 19:00 Debate Spot – «Πώς φαντάζεστε ένα μουσείο το 2055;»

«Τέχνη Καθρέφτης» – Ξενάγηση στην έκθεση του Γιώργου Ξένου

«Από το Τότε στο Τώρα» – Ξενάγηση στα Κρατητήρια του ΣΦΕΑ. Ένα ταξίδι στη μνήμη, όπου η ιστορία των κρατητηρίων συναντά τη σύγχρονη ανάγκη για δημοκρατία, δικαιώματα και ελευθερία.

«Πολιτισμοί, ταξίδια και ιστορίες» αξιοποιώντας συλλογές του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας.

«Ζωγραφίζοντας την Αίγινα από τον λόφο του Πάρκου». Με αφορμή το έργο «Η Αίγινα του 1862» του Έρνστ Τσίλερ, τρισδιάστατες μακέτες σε ένα εικαστικό εργαστήριο με μικτή τεχνική.

«Σχεδιάζοντας το Λογότυπο των Φίλων Μουσείων ΟΠΑΝΔΑ». Συμμετοχή στη δημιουργία, όπου σχεδιάζουν το δικό τους λογότυπο για την ομάδα των Φίλων Μουσείων.

19:00 – 19:20 «Ρίζες σε Κίνηση: Ο Χορός ως Ζωντανή Παράδοση» με το Χορευτικό Όμιλο «Ορφέας».

19:30 «Capoeira: Ρυθμός, Κίνηση, Ελευθερία». Με οδηγό την Ομάδα Capoeira Μινώταυρος Team.

Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων

18/5 – 10:00 – 19:00

Με τη δράση «POV: My take on Maria Callas Museum», το Μουσείο Μαρία Κάλλας καλεί το κοινό να παρουσιάσει τη δική του οπτική για το Μουσείο και την Μαρία Κάλλας, μέσα από προσωπικά βίντεο-reels. Τα clips θα προβληθούν στον χώρο εκδηλώσεων του Μουσείου και οι δημιουργοί θα μιλήσουν για την εμπειρία τους.

Απαραίτητη η προκράτηση δωρεάν δελτίου εισόδου.

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Την Κυριακή 18 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που φέτος έχει θέμα «Μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή», το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων πραγματοποιεί δύο δράσεις με ελεύθερη συμμετοχή, τόσο για το ενήλικο κοινό όσο και για τους μικρότερούς του φίλους. Πιο αναλυτικά:

Θεατρική διαδρομή «Επόμενη Στάση: Γκαζοχώρι»

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και η Ομάδα Θεάτρου Ανεμόμυλοι προσκαλούνωτο κοινό σε μια περιπατητική θεατρική διαδρομή στο Γκαζοχώρι, όπως ονομαζόταν παλαιότερα η συνοικία γύρω από το εργοστάσιο φωταερίου. Οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο, μέσα από σημαντικά γεγονότα και μικρές ιστορίες που έχουν χαρακτηρίσει τη ζωντανή αυτή γειτονιά.

Τρεις «θεατρικοί ξεναγοί» θα τους καθοδηγούν σε ενδιάμεσους σταθμούς, αποκαλύπτοντας τα μυστικά που κρύβονται πίσω από το εργοστάσιο φωταερίου και άλλους ιστορικούς χώρους της περιοχής, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τέχνη και ιστορία.

Η θεατρική διαδρομή πραγματοποιείται για έξι κυριακάτικα πρωινά από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο, ενώ ειδικά για την Κυριακή 18/5 θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο με απαραίτητη προκράτηση θέσης μέσω more.com.

Ώρα έναρξης: 11:00, Ώρα προσέλευσης: 10:45, διάρκεια διαδρομής: 80′

Σημείο συνάντησης: Είσοδος Τεχνόπολης (συμβολή των οδών Πειραιώς & Περσεφόνης)

Από το Γκάζι στο Άπειρο

Με αφορμή τη φετινή θεματική της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζει με τα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών, μέσα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που γυρνά πίσω στον χρόνο, ενώ με μπόλικη φαντασία σχεδιάζει το μέλλον.

Πώς γεννήθηκε το Γκαζοχώρι; Πώς έμοιαζε η πόλη 150 χρόνια πριν και πώς θα μοιάζει μετά από άλλα τόσα; Μέσα από αρχειακό υλικό και προφορικές μαρτυρίες, οι μικροί φίλοι του Μουσείου θα γνωρίσουν την ιστορία του παλιού εργοστασίου, θα ανακαλύψουν τα όρια του χώρου με την κίνησή τους και θα συνθέσουν στον χώρο τη δική τους φουτουριστική πόλη.

Για παιδιά 6-11 ετών, ώρα διεξαγωγής: 12:00-13:30. Σημείο συνάντησης: Νέο Υδαταέριο

Απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση (2130109325, Δευτ.- Παρ. 11:00-17:00).

