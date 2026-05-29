Δήμος Αθηναίων: Στη νέα ψηφιακή εποχή με το πρόγραμμα «Upgrade Athens»

Με ορίζοντα το μέλλον και με το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιακού και αστικού μετασχηματισμού «Upgrade Athens», ο δήμος Αθηναίων μετασχηματίζεται και περνά ολοκληρωτικά στην ψηφιακή εποχή. Η ψηφιακή αναβάθμιση της Αθήνας, που γίνεται σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πόλη, εξυπηρετεί τον πολίτη και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Η αναβάθμιση της Αθήνας στηρίζεται σε οκτώ υποέργα του «Upgrade Athens», τα οποία είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Athens Smart Clean – Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Υποδομών Καθαριότητας

Η καθαριότητα γίνεται επιστήμη. Με την εφαρμογή «Αθήνα, Καθαρή Πόλη», οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού για τα δρομολόγια αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ενώ 360 «έξυπνα» απορριμματοφόρα με τηλεματική και 1.000 αισθητήρες σε κάδους, θα λένε ανά πάσα στιγμή πού χρειάζεται παρέμβαση. Αντί να στέλνονται φορτηγά σε άδεια σοκάκια, θα στέλνονται εκεί που χρειάζονται.

Athens Civil Alert

Κάθε κάτοικος της Αθήνας γίνεται ο πρώτος «αισθητήρας» της πόλης. Μέσω της εφαρμογής Athens Civil Alert, ο πολίτης καταγράφει συμβάντα -φωτιά, πλημμύρα, πεσμένα δέντρα- και η αναφορά φτάνει άμεσα στο Επιχειρησιακό Κέντρο του δήμου, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς καθυστέρηση. Η Δημοτική Αστυνομία αναλαμβάνει δράση και ο πολίτης ενημερώνεται για την εξέλιξη μέσα από την ίδια εφαρμογή. Με τεχνολογίες IoT και πλήρη διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα, δημιουργείται ένας πραγματικός «πανόπτης» της πόλης. Πρόληψη, ταχύτερη απόκριση της Πολιτικής Προστασίας, καλύτερη διαχείριση αστικών κινδύνων.

Athens Hub – Ψηφιακές Υπηρεσίες «Έξυπνης» Γειτονιάς

Η γειτονιά γίνεται «έξυπνη». Ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο WiFi, περιβαλλοντικοί αισθητήρες μέτρησης ποιότητας αέρα και ηλεκτρονικές πινακίδες ψηφιακής σήμανσης εγκαθίστανται σε κόμβους της πόλης. Ένα κεντρικό σύστημα συλλέγει και αναλύει όλα τα δεδομένα σε ενιαία dashboards. Παράλληλα, οι πολίτες αποκτούν εργαλεία ενεργούς συμμετοχής μέσω ψηφιακών διαβουλεύσεων, ψηφοφοριών και υποβολής προτάσεων. Η πλατφόρμα αναδεικνύει, επίσης, τον χαρακτήρα κάθε γειτονιάς, προτείνοντας περιπατητικές διαδρομές με σημεία ενδιαφέροντος.

E-Bike Sharing – Μικροκινητικότητα και Σταθμοί Φόρτισης

Ένα νέο, ολοκληρωμένο δίκτυο κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη: 50 «έξυπνοι» σταθμοί και 340 θέσεις φόρτισης και κλειδώματος, με λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μέσα από εφαρμογή στο κινητό. Ο πολίτης θα βρίσκει το κοντινότερο διαθέσιμο ποδήλατο, θα το ξεκλειδώνει και όταν το επιστρέψει θα φορτίζεται αυτόματα. Μια επιλογή για λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερο μποτιλιάρισμα και καλύτερη ποιότητα αέρα.

Athens Gov – Η πόλη στο χέρι σου

Ένας ψηφιακός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη ενοποιεί όλες τις υπηρεσίες, ενημερώνει για την πορεία αιτημάτων και κλείνει ραντεβού. Η υποδομή ανοιχτών δεδομένων Athens Gov Open διαθέτει ελεύθερα διοικητικά, περιβαλλοντικά και γεωγραφικά δεδομένα, ενώ το Athens Gov Registry καταγράφει βήμα-βήμα όλες τις διαδικασίες του Δήμου.

Athens Way – Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Βιώσιμης Κινητικότητας

Η Αθήνα κινείται «έξυπνα». Κυκλοφορία, στάθμευση και δημόσιες συγκοινωνίες ενοποιούνται σε ένα κεντρικό ψηφιακό οικοσύστημα. Μέσω εφαρμογής στο κινητό, ο πολίτης επιλέγει και πληρώνει ηλεκτρονικά τη θέση στάθμευσής του, σχεδιάζει σε πραγματικό χρόνο τη μετακίνησή του, συνδυάζοντας διαφορετικά μέσα μεταφοράς και εξυπηρετείται ψηφιακά σε κάθε βήμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων Σχολικών Κτιρίων

Αισθητήρες και μονάδες τηλεμετρίας εγκαθίστανται σε σχολικά κτίρια για την παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και καυσίμων. Ο Δήμος αποκτά εργαλεία ανάλυσης κόστους και εντοπισμού υπερκαταναλώσεων για στοχευμένες παρεμβάσεις. Παράλληλα, αναπτύσσονται εφαρμογές gamification για μαθητές που καλλιεργούν περιβαλλοντική συνείδηση και ενθαρρύνουν την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Οχημάτων στο Εμπορικό Τρίγωνο

Το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας ανακτά την ανθρώπινη κλίμακά του. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων εγκαθίσταται σε επιλεγμένους πεζοδρόμους, με σύγχρονα ηλεκτρομηχανολογικά μέσα και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες. Στόχος είναι η προστασία του δημοσίου χώρου, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και η ασφαλής διαχείριση της κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Upgrade Athens είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης για την πόλη μας, που έχει ως αφετηρία τον άνθρωπο. Για εμάς, ο θεμελιώδης κανόνας είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη, το περιβάλλον και τη δημοκρατία. Η Αθήνα που χτίζουμε δεν είναι μια πόλη αισθητήρων και αλγορίθμων. Είναι μια πόλη που ακούει τους πολίτες της πιο γρήγορα, που τους εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά, που τους προστατεύει πιο έξυπνα», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά την παρουσίαση και πρόσθεσε: «Η πραγματική πρόοδος μετριέται από το πόσο ανθρώπινη γίνεται η ζωή στην “έξυπνη” πόλη. Η ψηφιακή μετάβαση έχει αξία μόνο όταν διευρύνει τη δημοκρατία, όταν κάνει τον πολίτη συμμέτοχο, όταν μειώνει τις ανισότητες. Το Upgrade Athens είναι μια δέσμευση, ένα σχέδιο με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ένας δρόμος αλλαγής που έχει ήδη ξεκινήσει».

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, Λάζαρος Καραούλης, παρουσίασε τους 6 πυλώνες δράσεων του ψηφιακού βραχίονα του Δήμου Αθηναίων. Αυτοί είναι: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Yπηρεσίες προς τους πολίτες και Τεχνητή Νοημοσύνη, Πλατφόρμες «Έξυπνων» Πόλεων, Κινητικότητα και Στάθμευση, Ασφάλεια και Κυβερνοασφάλεια, Βιωσιμότητα και Κοινωνική Πολιτική.