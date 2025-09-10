Μαρέδης: «Με τη Ζέττα ήμασταν φίλοι, την είχα σαν μάνα μου – Μου άφησε φάκελο με χρήματα και έφυγε»

Ο Δημήτρης Μαρέδης μίλησε στην εκπομπή «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ και αποκάλυψε το παρασκήνιο της σχέσης του με τη Ζέττα Μακρή, αλλά και όσα συνέβησαν λίγο πριν συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας εκβίασης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως με τη Ζέττα Μακρή διατηρούσαν στενή προσωπική σχέση. «Με τη Ζέττα ήμασταν φίλοι, κάναμε παρέα. Είχα πει ότι την είχα σαν μάνα μου, το εννοούσα», είπε, εξηγώντας ότι την έβλεπε σαν μητρική φιγούρα, ακούγοντας συχνά τις συμβουλές της. Παράλληλα, όπως σημείωσε, είχαν «μία μόνιμη συνεργασία για τα ΜΜΕ» που ο ίδιος διαχειρίζεται.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι πολιτικοί πολλές φορές πιέζουν τους δημοσιογράφους. «Οι πολιτικοί κάποιες φορές θέλουν τους δημοσιογράφους να χρησιμοποιούν λιβάνι αντί για μελάνι και να χρησιμοποιούν δηλητήριο για τους πολιτικούς αντιπάλους τους», σχολίασε, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που λειτουργούν οι σχέσεις πολιτικών και ΜΜΕ.

Αναφερόμενος στη Ζέττα Μακρή, σημείωσε: «Η κυρία Μακρή, όπως η ίδια είπε, είχε μια προνομιακή σχέση με τα ΜΜΕ, είχε μια προνομιακή σχέση μαζί μου», επισημαίνοντας πως πάντα υπήρχε κριτική, αφού «η πολιτική δεν είναι μια ευθεία, έχει καλές και κακές στιγμές».

Ο Δημήτρης Μαρέδης περιέγραψε και την τελευταία τους συνάντηση. Όπως είπε, έγινε έπειτα από πρωτοβουλία της βουλευτού. «Η κ. Μακρή ήταν εκείνη που επικοινωνούσε μαζί μου… επέλεξε να με πιέσει να βρεθούμε», τόνισε, προσθέτοντας πως ήθελε να μάθει γιατί υπήρχαν «αρνητικά δημοσιεύματα».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι στον καφέ που είχαν, η Ζέττα Μακρή του έδωσε έναν φάκελο με χρήματα. «Στον καφέ μου έλεγε ακατάληπτα πράγματα, σαν κάποιος να άκουγε», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι εκείνος της είπε πως έκοψε παραστατικό ώστε να μη θεωρηθούν «μαύρο χρήμα». «Άφησε το φάκελο με τα χρήματα κι έφυγε», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν μπορούσε να καταλάβει τη συμπεριφορά της πολιτικού.