Ζαχαριάδης για Ισπανία: “Μια τέτοια υπερήφανη ηγεσία έχουν ανάγκη και η Ελλάδα και η Ευρώπη”

Στη στάση της Ισπανίας στον πόλεμο του Ιράν αναφέρεται με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, υπογραμμίζοντας ότι μία «τέτοια υπερήφανη ηγεσία έχουν ανάγκη και η Ελλάδα και η Ευρώπη».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η Ισπανία είναι μόνη. Το λένε αυτοί που μας έλεγαν τα ίδια όταν αναγνωρίσαμε το κράτος της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια κι άλλοι μας ακολούθησαν. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι. Αυτοί που θα καταλήξουν μόνοι, είναι αυτοί που υπερασπίζονται όσα δεν είναι προς υπεράσπιση. Μία χώρα που πάντα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο όπως η Ισπανία, κερδίζει τον σεβασμό όλου του κόσμου όπως συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Πέδρο Σάντσεθ σε μια σκοτεινή συγκυρία σώζει την τιμή και την Ευρώπης αλλά και του ευρύτερου Σοσιαλιστικού χώρου. Παράδειγμα προς μίμηση και όαση ελπίδας» καταλήγει ο κ. Ζαχαριάδης.