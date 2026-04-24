Στην Αθήνα έρχεται σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν – Ποια θέματα θα πέσουν στο τραπέζι

Διμερή επίσκεψη υψηλού επίπεδου θα πραγματοποιηθεί σήμερα (24/4) από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα εκπέμποντας σημαντικά μηνύματα, εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο Μακρόν καταφτάνει στην Αθήνα σήμερα το απόγευμα. Στη συνέχεια, θα παραστεί σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του.

Το πρωί του Σαββάτου ο Μακρόν θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια, γύρω στις 11 το πρωί, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Στο επίκεντρο η γαλλοελληνική συμμαχία και η άμυνα

Ελλάδα και Γαλλία θα ανανεώσουν τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στην ασφάλεια και στην άμυνα, ενώ ψηλά στην ατζέντα είναι και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς, όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει ιδιαίτερο βάρος, με την Ευρώπη να αναζητεί νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, η επίσκεψη αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εμβάθυνσης μιας ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκυρίας, ενώ τοποθετεί την ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για μέλλον της Ευρώπης και του ευρωπαϊκού πλαισίου άμυνας και ασφάλειας.

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται επίσης να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της ευρωπαϊκής ένωσης.

Η ανακοίνωση του Ελιζέ

«Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα» αναφέρει σε ανακοίνωση του το Ελιζέ, υπογραμμίζοντας ότι παράλληλα «θα επισημάνει και την κοινή πρόσδεση της Γαλλίας και της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα».