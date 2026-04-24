Αγαπηδάκη: Η πρόληψη στο επίκεντρο της Δημόσιας Υγείας – Η στρατηγική για το «Προλαμβάνω»

Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον δημοσιογράφο του ΑΠΕ/ΜΠΕ, Πάνο Οπλοποιό, αναλύοντας τον ριζικό μετασχηματισμό της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα μέσα από τον άξονα της πρόληψης.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο, όπως τόνισε η κ. Αγαπηδάκη, «αποτελεί πλέον τον βασικό πυλώνα πρόληψης στη χώρα. Στόχος του υπουργείου είναι να εξεταστούν δωρεάν 6 εκατομμύρια πολίτες. Ήδη, 200.000 πολίτες έχουν πραγματοποιήσει τις εξετάσεις τους με τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά: ο έγκαιρος εντοπισμός ευρημάτων επιτρέπει στους πολίτες να ζήσουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής. Μάλιστα, ειδικά για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το πρόγραμμα έχει ήδη αποτρέψει 60.000 εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια.

Το γεγονός αυτό είναι υψίστης σημασίας για τη χώρα μας, η οποία διαθέτει γηρασμένο πληθυσμό και καταγράφει υψηλά ποσοστά πρόωρων θανάτων από καρδιαγγειακά. Η ευρωπαϊκή κοινότητα αναγνωρίζει πλέον την ελληνική επιτυχία στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς η χώρα μας έδωσε και κέρδισε μια δύσκολη μάχη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή τέτοιων προληπτικών πολιτικών».

Πέραν των οριζόντιων δράσεων, η αναπληρώτρια υπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία. Για την εξυπηρέτηση των πιο ευάλωτων πολιτών, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να μετακινηθούν, έχουν αναπτυχθεί 180 κινητές ομάδες (ιατρικά κλιμάκια) σε όλη την επικράτεια. Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1135 οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού για δωρεάν κατ’ οίκον εξέταση από γιατρούς και νοσηλευτές. Παράλληλα, λειτουργούν ιατρεία στην κοινότητα για την κάλυψη απομακρυσμένων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Αναφορικά με την πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), η κ. Αγαπηδάκη ξεκαθάρισε πως «η πρόληψη δεν επιβαρύνει τις δομές, αλλά αντίθετα αποτρέπει ένα εκατονταπλάσιο βάρος που θα προέκυπτε αν οι ασθενείς κατέληγαν στα νοσοκομεία σε προχωρημένο στάδιο νοσημάτων». Ωστόσο, αναγνώρισε πως απαιτείται περαιτέρω βελτίωση στη διασύνδεση του προληπτικού ελέγχου με τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ιδιαίτερα στον τομέα του καρκίνου, τόνισε την ανάγκη υποστήριξης των ασθενών ώστε να μην «χάνονται» μέσα στο σύστημα μετά από ένα θετικό εύρημα, ρόλο που καλούνται να αναλάβουν ο προσωπικός γιατρός, οι κινητές ομάδες και ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας.

Ένα εξίσου κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό της παιδικής παχυσαρκίας. Η εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας, σε συνεργασία με τη UNICEF, απέσπασε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας βραβείο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 135.000 παιδιά συμμετέχουν σε δωρεάν αθλητικές δραστηριότητες, ενώ έχουν διανεμηθεί 20 τόνοι φρούτων και λαχανικών σε οικογένειες που δυσκολεύονται οικονομικά να τα προμηθευτούν. Επιπρόσθετα, προσφέρεται δωρεάν διατροφική συμβουλευτική μέσω του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, στην οποία έχουν απευθυνθεί 1.700 οικογένειες. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς το 80% των παιδιών μείωσε τον δείκτη μάζας σώματος, ενώ όσα αντιμετώπιζαν προβλήματα όπως υπέρταση ή διαβήτη βελτίωσαν τους κλινικούς τους δείκτες κατά 40%.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ερωτηθείσα για τη μετάβασή της από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο στην υψηλόβαθμη πολιτική διοίκηση, η κ. Αγαπηδάκη παραδέχτηκε τη δυσκολία της συνύπαρξης της τεχνοκρατικής με την πολιτική οπτική. Όπως επισήμανε η πολιτική, με τη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της έδωσε τη δυνατότητα να κάνει πραγματικότητα το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», έναν στόχο για τον οποίο πάλευε χρόνια μέσα από την ακαδημαϊκή της πορεία. Έχοντας βιώσει και η ίδια δυσκολίες στην οικογένειά της, τόνισε ότι προσπαθεί να συνδυάζει την κατανόηση των πραγματικών κοινωνικών αναγκών (το πολιτικό σκέλος) με τις τεκμηριωμένες από την έρευνα λύσεις (το τεχνοκρατικό σκέλος) για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.