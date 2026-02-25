Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη: Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και παράνομος στοιχηματισμός στο τραπέζι

Αύριο, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ