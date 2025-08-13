Υπουργείο Πολιτισμού: Περιορισμένες οι ζημίες από τη φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης

Στις περιορισμένες ζημιές από τη φωτιά στην Αχαΐα στον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης στάθηκε το υπουργείο Πολιτισμού με ανακοίνωση του.

«Ο οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης, στην Αχαΐα, περιλαμβάνει σημαντικό προϊστορικό νεκροταφείο, με διάρκεια από την πρώιμη Μυκηναϊκή (17ος αι. – 16ος αι. π.Χ.) μέχρι την ύστερη Μυκηναϊκή περίοδο (μέσα 11ου αι. π.Χ.), με τύμβους, θαλαμοειδείς, θολωτούς, κιβωτιόσχημους, όπως και κτιστούς θαλαμοειδείς τάφους, των οποίων οι ανασκαφές έχουν αποδώσει πλούσια και αξιόλογα ευρήματα. Σε παρακείμενο λόφο έχει εντοπιστεί και ο προϊστορικός οικισμός της περιοχής, τα κατάλοιπα του οποίου, επίσης, εντάσσονται στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Από το σύνολο των 78 ανασκαμμένων τάφων, επισκέψιμοι είναι οι εννέα. Η μελέτη της πυρόσβεσης και της πυροπροστασίας του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο ωρίμανσης» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει: «Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Συχαινών Πατρών, τις νυχτερινές ώρες της 12ης Αυγούστου, εισήλθε σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, στον αρχαιολογικό χώρο, από την πλευρά του προϊστορικού οικισμού. Επεκτάθηκε ταχύτατα εντός του αρχαιολογικού χώρου και κατέκαψε τα δασικά τμήματα με την πυκνή βλάστηση (πεύκα, πουρνάρια, κλπ). Όλη η έκταση του μυκηναϊκού νεκροταφείου, οι διαδρομές επισκεπτών, ο οικισμός ήταν πλήρως και επιμελώς αποψιλωμένα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μυκηναϊκοί τάφοι δεν υπέστησαν φθορές. Από τα προστατευτικά στέγαστρα των τάφων, τα μεγαλύτερα δυο, επίσης, δεν υπέστησαν φθορές. Κάηκαν έξι μικρότερα, των οποίων η αντικατάσταση θα γίνει άμεσα, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Για την κατάσταση των καταλοίπων του οικισμού δεν υπάρχει εικόνα, διότι είναι αδύνατη η πρόσβαση, μέχρι αυτή τη στιγμή. Ανέπαφα έμειναν τα σύγχρονα κτήρια του αρχαιολογικού χώρου (εκδοτήριο εισιτηρίων, φυλάκιο, χώρος προβολών, οι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών, καθώς και το κτήριο του προσωπικού). Φθορές υπάρχουν, κατά τόπους, στις διαδρομές κίνησης των επισκεπτών. Καταστράφηκαν τα ξύλινα καθιστικά και τα μεγάλα κιόσκια στην περιοχή του οικισμού, δυο αποθήκες, η μια ήταν άδεια και στη δεύτερη φυλάσσονταν εργαλεία, υλικά και πλαστικά κιβώτια με όστρακα κεραμικής από παλαιές ανασκαφές. Όλα τα συντηρημένα κεραμικά ευρήματα των ανασκαφών είχαν μεταφερθεί, για λόγους ασφαλείας, το 2016, στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Δεδομένου ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και δ».