Χαμηλοσυνταξιούχοι: Επίδομα 250 ευρώ ανακοινώνει την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός – Θα έχει μόνιμο χαρακτήρα

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δέσμη πρόσθετων μέτρων στήριξης της οικονομίας, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προετοιμάζεται για τις επίσημες ανακοινώσεις αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα, την Τετάρτη 22 Απριλίου.

Το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη οριστικοποιήσει τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος θα διοχετευθεί στην ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και του παραγωγικού τομέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βασικοί πυλώνες των παρεμβάσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή Live News και η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή, η τελική λίστα των παροχών περιλαμβάνει:

Μόνιμο βοήθημα σε συνταξιούχους : Θεσμοθετείται επίδομα ύψους 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ως μόνιμο μέτρο στήριξης του εισοδήματός τους.

: Θεσμοθετείται επίδομα ύψους 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ως μόνιμο μέτρο στήριξης του εισοδήματός τους. Ανάσα στα καύσιμα κίνησης: Παρατείνεται για δύο επιπλέον μήνες η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) , με το ύψος της ενίσχυσης να διαμορφώνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Παρατείνεται για δύο επιπλέον μήνες η επιδότηση στο , με το ύψος της ενίσχυσης να διαμορφώνεται στα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στήριξη του αγροτικού κόσμου: Επεκτείνεται η επιδότηση ύψους 15% στα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες.

Ο «οδικός χάρτης» των μέτρων αναμένεται να επικυρωθεί σε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών από την ΕΛΣΤΑΤ.

Με την κίνηση αυτή, η κυβέρνηση επιδιώκει να επιστρέψει μέρος της υπεραπόδοσης της οικονομίας απευθείας στους πολίτες, θωρακίζοντας τα νοικοκυριά απέναντι στις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις.