ΥΠΕΞ: Έχουν επαναπατριστεί 1.039 άτομα μέχρι στιγμής – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, με μισθωμένες πτήσεις, καθώς και με στρατιωτικά αεροσκάφη, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών και υπό τις συντονισμένες προσπάθειες του υπουργείου και των αρμόδιων πρεσβειών και προξενικών αρχών.

Ήδη έχουν επαναπατριστεί με ασφάλεια 1.039 άτομα, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν χώρα, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και για όσο διάστημα απαιτηθεί, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών. Η διαδικασία πραγματοποιείται σταδιακά, δεδομένου ότι ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Σχετικά με τη μεταφορά κατοικιδίων ζώων, τηρείται αυστηρά η πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας αναφορικά με τους όρους ναύλωσης ειδικής πτήσης επαναπατρισμού. Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στους όρους βάσει των οποίων διεξάγονται οι ειδικές αυτές πτήσεις.

Όσοι πολίτες επιθυμούν να επαναπατριστούν, οφείλουν, ως πρώτο βήμα να εγγραφούν στην Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών που αντιστοιχεί στην εκάστοτε χώρα, μέσω του συνδέσμου, ο οποίος είναι αναρτημένος στην κεντρική σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και στην ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης των πρεσβειών. Θα ενημερώνονται άμεσα από το Προξενείο ή τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου όσοι θα μετακινηθούν προς την Ελλάδα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επαναπατρισμού.