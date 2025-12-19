Βουλή: Καβγάς Καιρίδη με Δαβάκη στην επιτροπή Άμυνας για την απουσία Δένδια – “Απαράδεκτο, μας προσβάλλει” – “Σε ανακαλώ στην τάξη”

Με μεγάλη ένταση άρχισε η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη του, ο πρόεδρος της διαρκούς επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών υποθέσεων, Δημήτρης Καιρίδης, αντέδρασε έντονα, διότι απουσιάζει ο υπουργός Νίκος Δένδιας από τη συζήτηση, παρότι σήμερα συμμετέχουν και φορείς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Καιρίδης θεώρησε απαράδεκτο ότι απουσιάζει ο αρμόδιος υπουργός και ζήτησε εξηγήσεις. Με την άποψη αυτή συντάχθηκαν σύσσωμα τα μέλη της αντιπολίτευσης, συμφωνώντας ότι θα έπρεπε να είναι εκεί ο υπουργός.

Ο κ. Δαβάκης, προσπάθησε να υπερασπιστεί τον υπουργό Άμυνας, λέγοντας προς το προεδρείο «σας ανακαλώ σε τάξη».

Δημήτρης Καιρίδης: Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο 301 άρθρων. Είναι απαράδεκτο που δεν ήρθε. Πού είναι ο Δένδιας; Προσβάλλει την επιτροπή και τη Βουλή με την απουσία του.

Θανάσης Δαβάκης: Σε ανακαλώ στην τάξη. Πώς κάνεις έτσι; Είσαι απαράδεκτος. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές αυτό, είμαι υφυπουργός και είμαι εδώ. Δεν καταλαβαίνω το ύφος και την προκατάληψη

Έντονη ήταν και η αντίδραση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, που είπε «δεν μπορείτε κύριε υφυπουργε να ανακαλείτε στη τάξη τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής μέσα στη Βουλή. Δεν είστε στο Πεντάγωνο».

Μόλις άρχισε η τηλεοπτική μετάδοση, ο Θανάσης Δαβάκης είπε σε πιο χαμηλούς τόνους απευθόμενος στον Δημήτρη Καιρίδη: «Κ. πρόεδρε όλο αυτό ξεκίνησε από την είσοδο σας στην επιτροπή με εμφανή τα σημάδια μιας προκαταλήψεις στην διαδικασία και με ύφος εκνευρισμένο με ρωτήσατε που είναι ο υπουργός. Ο υφυπουργός αναπληρώνει και έχει γίνει καρτ’ επανάληψη. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η έκρηξη και η εναντίωση; Λυπούμαι για την θρυαλλίδα που δημιούργησε με την στάση σας μπαίνοντας στη βουλή σαν να μην το έχετε ξαναδεί».

«Καλό θα ήταν να είναι και ο υπουργός να ακούσει τους φορείς. Γνωρίζω το βαρύ του πρόγραμμα, αλλά καλό θα ήταν να είναι εδώ», απάντησε ο Δημήτρης Καιρίδης, με το επεισόδιο να λήγει εκεί .