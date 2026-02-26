Βενιζέλος μετά την απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές: “Επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης”

Για μία απόφαση που υπερυψώνει την δυναμική για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης έκανε λόγο ο Ευάγγελος Βενιζέλος μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Αθηνών για τις υποκλοπές μέσω του λογισμικού Predator.

«Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης.

Όχι μόνο μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου αλλά και των ενσωματωμένων στην απόφαση πρακτικών της δίκης που αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους. Ελπίζω η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο» τόνισε χαρακτηριστικά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Να θυμίσουμε ότι ποινή 126 χρόνων και 8 μήνες με εκτιτέα τα 8 που είναι και το «ταβάνι» με βάση τον Ποινικό Κώδικα επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για τους 4 καταδικασθέντες στην υπόθεση “Predator”.