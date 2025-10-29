Βελόπουλος: Αύριο η ώρα της δικαίωσης για τα “εξαφανισμένα” βίντεο στα Τέμπη
Δήλωσε ότι αύριο διεξάγεται η δίκη για τα «μαϊμού» ή «εξαφανισμένα» βίντεο
«Ενημερώνουμε τα Μέσα “ενημερώσεως” ότι αύριο γίνεται η δίκη, που επιχείρησαν να αναβάλουν δύο φορές, αλλά αυτή τη φορά θα γίνει κανονικά, για τα μαϊμού βίντεο, που η ΝΔ χρησιμοποίησε για να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «η απόδειξη ότι είναι μαϊμού τα βίντεο είναι πασιφανής, από την συμπεριφορά των δικηγόρων των κατηγορουμένων, αλλά και της ΝΔ, η οποία τα χρησιμοποίησε, επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει και να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών. Αύριο, λοιπόν, Πέμπτη ήρθε η ώρα της δικαίωσης».
