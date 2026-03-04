Βελόπουλος: «Απέτυχε οικτρά η επιστολική ψήφος»

Κριτική στην κυβέρνηση, για την πολιτική της σε διάφορα θέματα, άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και τη διευκόλυνση της άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές.

«Μας είπε ο πρωθυπουργός ότι το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο δίνει τα ίδια δικαιώματα στους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού. Και ρωτάμε: Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους Έλληνες; Πληρώνουν τους ίδιους φόρους; Όχι! Μόνον τις ίδιες παροχές έχουν. Εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί το νομοσχέδιο μπορεί να είναι αφετηρία για μια αδικία. Αν κάνουμε μια αποτίμηση της επιστολικής ψήφου, θα δούμε ότι απέτυχε οικτρά», υποστήριξε ο κ. Βελόπουλος και προσέθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η επιστολική ψήφος είναι καταδικασμένη να αποτύχει και απόδειξη είναι η διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Εκκαθάριση καταλόγων έχει γίνει μόνον για τους άνω των 80 ετών. Γιατί, οι κάτω των 80 δεν πεθαίνουν; Είναι αόριστος ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο εξωτερικό. Και αν εγγραφούν 1,5 εκατομμύριο για να ψηφίσουν, είσαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθετε»;

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίστηκε, επίσης, όσον αφορά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο: «Ετσι όπως το φτιάξατε, είναι για να πάρετε όλες τις έδρες. Είναι καλπονοθευτικό. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατήγγειλαν νοθεία με την σταυροδοσία. Δικηγόροι, δικαστικοί αντιπρόσωποι βάζουν σταυρό. Δεν το ξέρετε; Το χειρότερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος δεν ελέγχει τις πλαστές υπογραφές. Πώς θα ελεγχθούν αυτά; Με τα κούριερ που θα πηγαίνουν τα ψηφοδέλτια;

Η επιστολική ψήφος αποδείχθηκε κλοπή. Απόδειξη είναι το αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωεκλογών. Η εταιρεία που κάνει τις εκλογές παίρνει λεφτά από το κράτος. Πρόταση δική μας είναι να υπάρχουν παρατηρητές και στα συστήματα μετάδοσης των εκλογών. Εκεί χρειάζονται παρατηρητές. Να δούμε το λογισμικό όπου γίνεται η καταγραφή. Και γιατί να το κάνει αυτό ένας ιδιώτης. Κανονικά έπρεπε η καταμέτρηση να γίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών».

Παράλληλα, ο κ.Βελόπουλος εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας: «Ο πρωθυπουργός μίλησε για την ελευθερία του λαού του Ιράν. Ναι, συμφωνούμε. Όμως, τι γίνεται με την ελευθερία των λαών άλλων κρατών που υποφέρουν από ανελεύθερα καθεστώτα; Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ομάν τι γίνεται εκεί; Υπάρχουν ελευθερίες; Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λέει ψέματα. Μας είπε ότι οι αθλητές της Κ18 του Αρη γύρισαν με ενέργειες της κυβέρνησης. Μα αυτοί ήρθαν με την Euroleague στην Ελλάδα και όχι κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης. Γι’ αυτό το λόγο οι γονείς τους έμειναν εκεί.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Κύπρο μιλώντας για “βραχίονα του ελληνισμού”. Ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Μίλησε για άμυνα από απειλητικές ενέργειες κατά του κράτους της Κύπρου. Και ρωτώ: Δεν είναι απειλή τα κατοχικά στρατεύματα; Όλοι αποτύχατε στην εθνική άμυνα. Επί επτά χρόνια αφήνετε την Ελλάδα και την Κύπρο ακάλυπτες. Δεν κάνατε ΑΟΖ με την Κύπρο, δεν ποντίσατε το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δεύτερο ελληνικό κράτος, δεν ενεργοποιήσατε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Και μας λέτε τώρα ότι κάνατε ένα βήμα, με την αποστολή patriot στην Κάρπαθο. Δηλαδή τόσο καιρό ο κος Μητσοτάκης δεν εξόπλιζε το νησί για να κάνει το χατίρι των Τούρκων; Γιατί δεν έστελνε εκεί όπλα και τα έστελνε στην Ουκρανία».

Για το ίδιο θέμα είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης:«Η αλήθεια, όμως, είναι πως έγινε για να καλυφθεί η Σούδα και όχι η Ελλάδα. Πείτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και να δούμε τι θα γίνει όταν τελειώσει ο πόλεμος. Εμείς ως Ελληνική Λύση ζητάμε: Ενιαίο δόγμα τώρα. Δεσμευτείτε. Εμείς σας είχαμε πει τα Mirage που δώσατε στην Ουκρανία, να τα δίνατε στην Κύπρο μας. Και ρωτάμε: τι θα γίνει με τους Patriot στην Σαουδική Αραβία; Θα τους αφήσετε να φυλάνε την Aramco; Το συγκεκριμένο κράτος έχει πολλά λεφτά και μπορεί να αγοράσει όποια όπλα θέλει. Φέρτε πίσω τώρα τον οπλισμό μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το θέμα των υποκλοπών σημείωσε: «Ποια είναι αλήθεια για τις υποκλοπές; Αποδεικνύουν ότι είσαστε βαθιά βουτηγμένοι στη διαφθορά. Η διαφθορά είναι θεσμική και αγγίζει την ουσία της δημοκρατίας. Όχι, δεν είναι θέμα ιδιωτών. Οι υποκλοπές είναι θέμα του Μαξίμου».

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στο Ιράν, τονίζοντας: «Ποιος είναι ο στόχος των ΗΠΑ; Μα τα πετρέλαια του Ιράν, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως γεωοικονομικό όπλο εναντίον της Κίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και ήρθε εδώ η κυρία Γκιλφόϊλ να μας πει για το λιμάνι του Πειραιά ότι είναι κινεζικό. Καλό είναι να συνεργάζεσαι με δύο μεγάλες δυνάμεις, το κακό είναι να είσαι υποτελής. Υπάρχουν όμως και πολλές συμπτώσεις λίγο πριν το χτύπημα στο Ιράν. Και αναφέρομαι στο σκάνδαλο με τα αρχεία Επστάϊν, που αποκαλύπτουν μεγάλα ξεφτιλίκια παιδοφιλίας και ακραίων εγκλημάτων. Αυτά εξηγούν πολλά από τα σημερινά ακραία φαινόμενα των παγκόσμιων εξελίξεων. Ο γαλλικός Τύπος γράφει ότι με τον πόλεμο κρύφτηκαν τα αίσχη της παγκόσμιας ελίτ. Οι πολλές συμπτώσεις μας κάνουν να υποπτευόμαστε πολλά. Και το μόνο που θα πω είναι ότι τους παιδεραστές του Μίχου θα τους πάμε μέχρι τέλους».

Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ακόμη «ότι η Τουρκία ετοιμάζει το μεγάλο πυρηνικό πρόγραμμά της με σχεδιασμό για τρεις αντιδραστήρες. Και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ δεν μιλά. Έχει μείνει στα “ήρεμα νερά” που θα φέρουν “τρικυμία εν κρανίω”. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της Ελλάδας; Η ειρήνη και η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, που στέκεται απέναντι στην Τουρκία. Και εσείς πρέπει να αποφασίσετε: ή θα είστε μαζί τους ή θα είσαστε ουδέτεροι. Διαλέξτε επιτέλους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το θέμα της ενεργειακής κρίσης σημείωσε ότι «με την λογική, λοιπόν, της κυβέρνησης της ΝΔ, δεν πρέπει να φοβόμαστε την ενεργειακή κρίση, γιατί εμείς εδώ έχουμε γεμίσει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Επομένως γιατί να αυξηθούν τα καύσιμα; ‘Αρα ή μας έλεγε ψέμματα τότε, ή μας λέει ψέμματα ακόμα και τώρα. Εμείς ζητάμε τώρα μείωση των φόρων στα καύσιμα. Αν δεν το κάνετε τώρα, πότε θα το κάνετε»;

Τέλος, ο κ.Βελόπουλος σημείωσε:«Θα κλείσω με κάτι που είπε ένας μεγάλος Έλληνας: “Αρκετά κοιμηθήκαμε έως τώρα. Καιρός να ξυπνήσουμε, να εγερθούμε, να εξεγερθούμε και ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε, όπως αρμόζει, τους μεγάλους κινδύνους που απειλούν την ιστορία, τον πολιτισμό, το ήθος, τις παραδόσεις και τελικά την ακεραιότητά μας”. Μίκης Θεοδωράκης. Ξυπνήστε Έλληνες, δώστε την λύση. Είναι η Ελληνική Λύση».