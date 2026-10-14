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Μετά τις εξελίξεις με την Γκίλφοϊλ: Ποιος είναι ο Τζόσουα Χακ που αναλαμβάνει επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής

Ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ είναι επισήμως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση, στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Μετά τις εξελίξεις με την Γκίλφοϊλ: Ποιος είναι ο Τζόσουα Χακ που αναλαμβάνει επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής
Ο Τζόσουα Χακ, επιτετραμμένος της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.
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Ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ (Joshua Huck) είναι επισήμως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στον απόηχο των εξελίξεων που αφορούν την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η ανακοίνωση αποσαφηνίζει ποιος ασκεί την ευθύνη της διπλωματικής αποστολής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα στην παρούσα φάση.

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Τι σημαίνει ο ρόλος του επιτετραμμένου

Ο επιτετραμμένος είναι διπλωματικός αξιωματούχος που μπορεί να ασκεί καθήκοντα επικεφαλής μιας πρεσβείας όταν δεν υπάρχει πρέσβης που να ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Η ανάληψη της ευθύνης της αποστολής από επιτετραμμένο δεν ισοδυναμεί με διορισμό νέου πρέσβη.

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τζόσουα Χακ είναι το πρόσωπο που βρίσκεται επισήμως στην ηγεσία της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα.

Οι εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις εξελίξεις σχετικά με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και το αίτημα του Λευκού Οίκου να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευκός Οίκος είχε γνωστοποιήσει το αίτημα παραίτησης, ενώ η ίδια η Γκίλφοϊλ, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της, αρνήθηκε τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος της.

Η νεότερη ανακοίνωση προσδιορίζει την τρέχουσα ηγεσία της αμερικανικής αποστολής, χωρίς από μόνη της να διευκρινίζει τη διαδικασία ή τον χρόνο οριστικής αποχώρησης της Γκίλφοϊλ ούτε να ανακοινώνει τον διορισμό νέου πρέσβη.

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