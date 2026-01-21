Τζακρή: “Δεν αποκλείω συνεργασία του Κινήματος Δημοκρατίας με το κόμμα Καρυστιανού”

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Καρυστιανού άφησε η Θεοδώρα Τζάκρη τονίζοντας ότι σε αυτό το σημείο δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμών.

«Τα κινήματα πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν δρόμο αρκεί οι δρόμοι να συγκλίνουν και όχι και να αποκλίνουν», τόνισε η βουλευτής και αντιπρόεδρος τους Κινήματος Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, κάθε πιθανή σύμπραξη θα κριθεί με βάση τις πολιτικές θέσεις της κυρίας Καρυστιανού.

«Θα πρέπει πρώτα να δρούμε το σύνολο των προτάσεών της και τις θέσεις της», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτωντας «δεν αποκλείω τίποτα».