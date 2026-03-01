Τσουκαλάς: Πρώτη φορά κυβέρνηση πανηγυρίζει που ιδιώτες πιθανώς έκαναν πάρτι κατασκοπείας στη χώρα

«Ο πρωθυπουργός μετά την εκκωφαντική του αφωνία για τις υποκλοπές στη συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή, επικαλέστηκε και στη σημερινή του ανάρτηση το δικαίωμα της σιωπής. Μια σιωπή ένοχη και προκλητική», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς για την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι «η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος προσπάθησαν με κάθε τρόπο να κλείσουν την υπόθεση αλλά δεν τα κατάφεραν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμπλήρωσε πως ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι η υπόθεση αυτή αφορά ιδιώτες είναι έωλος, υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών. «Ποιος ιδιώτης χωρίς πολιτική εντολή θα έστηνε έναν πανάκριβο μηχανισμό για να υποκλέψει τις συνομιλίες 87 προσώπων, -μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ανώτερων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων αξιωματούχων;», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς. Παρατήρησε δε πως «πρώτη φορά παρακολουθούμε κυβέρνηση να πανηγυρίζει επειδή κάποιοι ιδιώτες πιθανώς έκαναν πάρτι κατασκοπείας στη χώρα» και διατύπωσε τα εξής ερωτήματα:

«Τώρα που εκδόθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε ενέργειες για να μάθουμε τους λόγους που τέσσερις ιδιώτες αποφάσισαν ένα πρωί να παρακολουθήσουν τη μισή κυβέρνηση, ανώτερους δικαστές, την ηγεσία της διπλωματίας και των ενόπλων δυνάμεων;

Θα σχολιάσει ο πρωθυπουργός πώς πρόσωπα που καταδικάστηκαν, την ίδια στιγμή που παγίδευαν αξιωματούχους της Ελληνικής Αστυνομίας, τα ίδια φυλάσσονταν σε 24ωρη βάση από πολυάριθμη αστυνομική φρουρά;

Θα εξηγήσει η κυβέρνηση πώς πρόσωπο που καταδικάστηκε, τη στιγμή που παγίδευε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, το ίδιο ταξίδευε με C-130 σε επίσημη αποστολή συνοδεύοντας τον Υπουργό ‘Αμυνας;

Πώς αξιολογεί η κυβέρνηση το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που οι καταδικασμένοι Χάμου, Ντίλιαν και Μπίτζιος παγίδευαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Εξωτερικών, εξασφάλιζαν ταυτόχρονα άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΞ;».

«Προσπάθησαν να κρύψουν την αλήθεια στο σκοτάδι. Είχαν υποτιμήσει το φως της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Δεν υπολόγισαν πως πάντα στο τέλος, το φως νικάει το σκοτάδι», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.